BBB 25: Aline acusa Renata e destrói presente enviado pela família da rival: 'Jogo sujo'

No Sincerão de segunda, 25, no BBB 25, Aline quebrou o celular com o áudio do irmão de Renata e justificou dizendo que a Líder da semana é incoerente

O Sincerão desta segunda-feira, 25, movimentou a casa do BBB 25, da Globo. Durante a dinâmica, Aline quebrou o celular com o áudio que havia sido enviado pelo irmão de Renata e justificou sua decisão dizendo que a Líder da semana é incoerente.

A atividade valia lembranças enviadas por parentes dos brothers. "Nesse jogo, cada um tem três vidas. O diferente desse jogo é que cada vida representa algo muito valioso para vocês, são presentes enviados pela família de vocês", explicou Tadeu Schmidt.

"A missão dos sete [participantes] que estão aqui fora é: na sua vez, você tem que escolher a pessoa que você quer tirar uma vida. Ela é a pessoa que menos importa para você na casa. Você pega o item que escolheu, vai até o triturador e fala sobre essa pessoa. Se escolher tirar a foto, você passa foto no triturador; se for o objeto, você devolve na casa; se for o áudio, você quebra o celular", completou o apresentador.

Aline optou por escolher e Renata e quebrou o celular com o áudio que havia sido enviado pelo irmão da dançarina. "Você é uma cachoeira de incoerências. Você, no ao vivo, disse que eu e Vinícius teríamos usado esse momento para deferir palavras de baixo calão para você, sendo que você não sabia, sequer, o significado", criticou.

Em seguida, a baiana argumentou que, sendo nordestina, Renata sabe que o dialeto da região é rico e repleto de gírias, como a usada por eles. "Depois do ao vivo, você foi perguntar o significado. Se você tinha convicção de que a gente estava lhe ofendendo com palavras de baixo calão, porque você foi perguntar? Então, assim, você passou vergonha no débito. Sempre tratamos você com muito respeito. Você foi jogo sujo no momento em que você me acusou de jogo sujo", completou.

Renata, por sua vez, reagiu."A gente é nordestino, mas ninguém fica chamando ninguém de pomba suja e achando que vou achar isso bonito. Independente de ser nordestino, no meu Ceará existem vários termos que não são convenientes de dizer. E eu escolho palavras mais gentis ou adjetivos melhores para falar com vocês. E eu acho que isso é respeito."

