Ex-BBB Matteus Amaral surge em clima de romance com affair durante festa

Vice-campeão do BBB 24, Matteus Amaral marcou presença na festa intimista de aniversário de sua nova affair; veja fotos

Ao que tudo indica, o romance de Matteus Amaral e Anna Júlia está ficando sério! Após passar o fim de semana em companhia da família da moça, o ex-BBB marcou presença na festa de aniversário intimista da nova affair.

O evento, realizado para celebrar os 25 anos da estudante de medicina, aconteceu na noite de segunda-feira, 24. Os registros de Matteus no local foram compartilhados pelo irmão da aniversariante através das redes sociais.

Em uma das imagens, o vice-campeão do BBB 24 aparece em clima de romance com Anna Júlia, que entrega um pedaço de pizza na boca do gaúcho. Discreto, Matteus Amaral optou por não publicar nenhuma foto no aniversário intimista da affair.

Vale lembrar que os rumores de que os dois estariam vivendo um romance se iniciaram durante o carnaval deste ano. Dias após ser visto abraçado com a estudante, o ex-BBB confirmou ao público que eles estavam se conhecendo melhor, mas ainda não tinham firmado qualquer tipo de relação.

"A gente está em um período de se conhecer, de trocar essa ideia, de ver se realmente vale a pena", declarou Matteus em suas redes sociais, na ocasião. O ex-participante do BBB 24 está solteiro desde que anunciou o fim de seu noivado com a também ex-BBB Isabelle Nogueira, anunciado em fevereiro deste ano.

Matteus Amaral marca presença no aniversário de Anna Júlia - Foto: Reprodução/Instagram

Quem é a nova affair de Matteus Amaral?

Gaúcha, Anna Júlia Ferreira tem 24 anos, é estudante de Medicina e influenciadora. Atualmente, ela soma mais de 74 mil seguidores em sua rede social, onde costuma compartilhar sua rotina, dicas de moda e viagens.

Vale lembrar que Matteus Amaral está solteiro desde o fim de seu noivado com a também ex-BBB Isabelle Nogueira. Os dois iniciaram o romance ainda no reality show da TV Globo e seguiram juntos por cerca de 10 meses. De acordo com os dois, o relacionamento chegou ao fim de forma amigável.

Leia também: Isabelle Nogueira faz reflexão um mês após fim do noivado