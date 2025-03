Rafaella Santos surge em momento fofo com a sobrinha, Mavie

Alerta fofura! A influenciadora digital Rafaella Santos foi filmada brincando com a sobrinha, Mavie, filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi

O jogador de futebol Neymar Jr e Bruna Biancardi realizaram uma festinha especial na tarde de sexta-feira, 28, em Santos, litoral de São Paulo. Em clima de Carnaval, o casal organizou o 'Bloquinho da Mavie' para a primogênita se divertir com os amiguinhos.

Quem marcou presença no evento foi Rafaella Santos, irmã do craque. Colocando um ponto final de uma vez por todas nos rumores de que não seria próxima da cunhada, a influenciadora digital fez questão de publicar em seu perfil oficial uma foto exaltando Bruna e a pequena Mavie.

Além dos cliques da família, Rafaella protagonizou um outro momento fofíssimo com a sobrinha na festa. Em um vídeo que circula nas redes sociais, a irmã do jogador de futebol aparece brincando com Mavie enquanto filma a bebê.

Esbanjando carisma, a filha de Neymar e Bruna Biancardi foi flagrada arrumando o vestido da tia, que estava de joelhos enquanto se divertia com a pequena. "Tia coruja", diz a legenda da postagem.

Vale lembrar que além de Mavie, Rafaella Santos também é tia de Davi Lucca, de 13 anos, primeiro filho de Neymar Jr com Carol Dantas, Helena, de 7 meses, fruto de uma relação com a modelo Amanda Kimberlly, e da caçula Mel, que está sendo gerada por Bruna Biancardi.

Rafaella Santos com Mavie - Foto: Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi mostra presentes de boas-vindas dos vizinhos

Bruna Biancardi e o jogador de futebol Neymar Jr se mudaram recentemente com a filha do casal, Mavie, de um ano, para a nova mansão em Santos, litoral de São Paulo. Por meio das redes sociais, a companheira do jogador contou que a família foi muito bem recebida pelos vizinhos.

Em uma imagem publicada por Bruna, a famosa mostra que eles foram presenteados com um kit com ursinhos de pelúcia, flores e outros itens. "Vizinhos fofos", escreveu a influenciadora digital na publicação; confira o registro!

