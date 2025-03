Rafaella Santos exibe foto inédita de Bruna Biancardi em suas redes sociais

Irmã de Neymar Jr, Rafaella Santos surpreende ao exibir foto de Bruna Biancardi com Mavie em sua rede social após rumores de distanciamento entre elas

Irmã de Neymar Jr, a influenciadora digital Rafaella Santos agitou as redes sociais nesta sexta-feira, 28, ao compartilhar uma foto inédita da cunhada, Bruna Biancardi, com Mavie, de 1 ano. A imagem pegou os fãs de surpresa por causa dos rumores de que existiria um atrito entre elas, que não seriam muito próximas. Porém, ela acabou com os rumores ao exaltar a cunhada e a sobrinha.

Nesta sexta, Bruna e Neymar reuniram os amigos na mansão em Santos, litoral de São Paulo, para uma festa de carnaval infantil. Rafaella foi uma das convidadas do evento e fotografou a sobrinha em momentos fofos e também no colo da mãe, Bruna.

Na foto, Bruna apareceu com Mavie dormindo em seu colo. Na legenda, Rafaella elogiou as duas e também citou Mel, que é a bebê que está na barriga da cunhada. “Três princesas!”, escreveu.

Irmã de Neymar gasta fortuna em cartão e irrita o pai

A influenciadora Rafaella Santos, irmã do jogador de futebol Neymar Jr., teria gasto R$ 6 milhões em seu cartão de crédito em dezembro para janeiro. O valor, que inclui dois aluguéis de um jatinho particular, precisou ser pago pelo pai, Neymar Santos, que segundo o Fofocalizando, do SBT, ficou bravo com os gastos excessivos da filha.

"Foi a fatura de dezembro para janeiro. Final de ano, quando a gente gasta mesmo! Ela gastou R$ 6 milhões no cartão. Pegou a fatura e disse: 'Agora lascou'. No telefone, falou com o pai e pediu ajuda. A fonte me falou que ele ficou bravo, deu um puxão de orelha na Rafaella, disse para ela gastar menos e pagou a fatura", revelou Gaby Cabrini na atração, que afirmou que o cartão era sem limite.

