Gabigol abre álbum de fotos inéditas com a namorada, Rafaella Santos

Juntos! O jogador Gabigol compartilhou uma sequência de fotos raras ao lado da namorada, Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr

O amor está no ar! O jogador de futebol Gabriel Barbosa, mais conhecido como Gabigol, compartilhou com o público um álbum de registros inéditos de seus últimos dias, incluindo fotos ao lado da namorada, Rafaella Santos.

Por meio das redes sociais, o atleta do Cruzeiro mostrou alguns cliques raros do casal após reatarem a relação. Os dois, que passaram cerca de 9 anos entre idas e vindas, confirmaram a volta da união em dezembro de 2024, quando a irmã de Neymar Jr publicou fotos aos beijos com Gabriel - apagadas logo em seguida.

Agora, ao que tudo indica, Gabigol e Rafaella estão firmes e fortes! Nas novas imagens compartilhadas pelo jogador, o casal foi fotografado ao ar livre em clima descontraído. Em um dos registros, eles ainda aparecem juntos em um restaurante.

Vale lembrar que o atleta publicou a primeira foto com a companheira após reatarem a relação em janeiro deste ano, quando a influenciadora digital marcou presença na apresentação do famoso na Associação Polidesportiva Brasileira, acompanhada pela cunhada, Dhiô Barbosa.

Gabigol e Rafaella Santos - Foto: Reprodução/Instagram

Rafaella Santos compra série de presentes para a sobrinha, Helena

Em janeiro deste ano, Rafaella Santos presenteou a sobrinha Helena com diversas peças especiais. Fruto da relação do jogador Neymar Jr com a modelo Amanda Kimberlly, a bebê, que completou 7 meses há poucos dias, ganhou mais de 40 peças para compor seu guarda-roupa. As informações são da revista Quem.

Dentre as compras que Rafaella deu para a pequena, tiveram vestidos coloridos com 100% de algodão na composição, além de alguns sapatinhos e acessórios. Além de Helena, a influenciadora também é tia de Davi Lucca, de 13 anos, filho de Neymar com Carol Dantas, e de Mavie, de um ano, da atual relação do atleta com Bruna Biancardi, que está grávida de mais uma menina.

