Daiane dos Santos e Diego Hypólito se emocionam com bronze da ginástica em Paris

Comentaristas da Globo, Daiane dos Santos e Diego Hypólito comemoraram a medalha de bronze da ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Paris

Daiane dos Santos e Diego Hypólito não seguraram a emoção após a conquista da medalha de bronze na prova por equipes da seleção brasileira feminina de ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Paris nesta terça-feira, 30, na arena Dercy.

Pioneiros no esporte, os comentaristas da TV Globo falaram sobre a importância do resultado obtido por Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Rebeca Andrade, Lorrane dos Santos e Julia Soares, já que essa é a primeira medalha olímpica na história do conjunto.

"Há 20 anos a gente entrou pela primeira vez com uma equipe completa, em Atenas. E agora a gente vê o Brasil ser medalhista olímpico. As meninas fizeram tudo para que este momento acontecesse agora. É muito bom ver que elas, mais do que merecidamente, tiveram essa recompensa. Vê-las no pódio é incrível!", disse Daiane, bastante emocionada.

"Parabéns à comissão técnica e a elas, que foram super resilientes, enfrentaram tantos momentos difíceis para estar ali e, agora, depois da primeira vez que a gente entrou lá em 2004, vir 2024 e ver a medalha de bronze no peito delas. Parabéns! Eu estou muito feliz e emocionada. Gratidão de poder estar aqui", acrescentou a ex-ginasta.

Diego também falou sobre a conquista das meninas. "Eu vejo as meninas cada uma com as suas peculiaridades. A Julia, muito jovem, ser medalhista olímpica, o maior louro que a gente sonha no esporte. A Rebeca, como ídolo, principal atleta destes Jogos Olímpicos. Lorrane, com todos os obstáculos que passou para chegar nestes Jogos Olímpicos, tendo perda de irmã, conseguindo chegar lá e representar. A Jade, que treinou tantos anos para esta medalha. Ver que elas conseguiram, pela união, pela garra e pela determinação, com bom ânimo."

"Eu quero agradecer à Globo e ao Brasil, porque foram vocês que fizeram a gente chegar de lá... Ver que a gente é representado por meninas grandiosas, faz a gente ter esperança. A gente tem que levantar mais a nossa bandeira... Essas meninas trabalharam muito, elas são merecedoras de cada momento. Muito obrigado, Dai, por dividir comigo essa tão sonhada medalha", completou Hypólito.

