Filho de Fabiana Karla conquista medalha de ouro em competição de triatlo

Filho mais novo da atriz Fabiana Karla, Samuel Simões conquistou a medalha de ouro em uma competição realizada em Caruaru, Pernambuco

Filho mais novo da atriz Fabiana Karla, Samuel Simões é influenciador, modelo, ator, atleta de crossfit e agora também campeão de triatlo. Aos 24 anos, o jovem conquistou a medalha de ouro em uma competição realizada em Caruaru, Pernambuco. A novidade foi compartilhada por ele em seu perfil no Instagram.

"Primeiro triatlo com direito a medalha de ouro. Estão todos de parabéns e essa conquista nada mais é do que a certeza da superação interna de todos nós! A batalha é individual, a vitória coletiva é consequência", disse Samuel ao compartilhar fotos suas no pódio.

Fabiana Karla cai no choro ao receber recado do filho

Recentemente, Samuel Simões chamou atenção do público nas redes sociais ao fazer uma rápida participação no programa Encontro, da TV Globo. O jovem deixou a mãe sem palavras com um vídeo repleto de fotos de sua infância com Fabiana: “São muitos momentos que vão ficar guardados pra sempre e só a gente sabe. Você é uma pessoa fantástica, continue sendo essa pessoa que nos inspira, e que quer ser um bom exemplo para os seres humanos”, ele se declarou.

Fabiana não conteve as lágrimas com a linda atitude e chorou ao vivo. Nas redes sociais, os telespectadores se emocionaram com a cena, mas também ficaram admirados com a beleza do rapaz e não economizaram nos elogios.

Vale lembrar que além de Samuel, a atriz também é mãe de Laura Petroti, fruto do relacionamento com Samuel Petroti, e a primogênita Beatriz Rossetti, da antiga relação com o empresário Marcos Rossetti. Recentemente, a comediante anunciou a separação do marido, Diogo Mello.

