Fabiana Karla se declara em aniversário da filha: 'Me deu o título de mãe'

A atriz Fabiana Karla abriu o álbum de fotos da comemoração especial de aniversário da filha mais velha, Beatriz, em Orlando

A atriz e apresentadora Fabiana Karla usou as redes sociais para compartilhar uma bela homenagem de aniversário à filha, Beatriz Rossetti, que completou 27 anos de vida no dia 1º deste mês. Em seu Instagram oficial, a artista abriu um álbum de fotos da comemoração especial, realizada em Orlando, nos Estados Unidos.

Celebrando a chegada do novo ciclo em grande estilo, a primogênita de Fabiana Karla aproveitou a data em uma mansão com decoração exclusiva de personagens da Disney. Em imagens publicadas pela famosa, é possível notar a presença de personalidades como Mickey e Minnie Mouse.

"Filha que data tão especial! Você minha primeira filha, a que me deu o título de mãe, faz hoje 27 anos! Resolvi te trazer pra um lugar que você ama: Orlando, 'Where dreams come true' (onde os sonhos se realizam). Só peço a Deus que conduza os seus caminhos para que você realize cada sonho e tenha muita saúde pra desfrutar de todas as alegrias que virão!", declarou a atriz na legenda.

"Receba essa nova idade, com boas escolhas e com muita determinação para alcançar seus objetivos. Te amo mais que o infinito! Agradeço a minha querida @jujudicasa e toda sua equipe por fazer o seu dia tão mágico!!!", completou Fabiana Karla.

Nos comentários, diversos internautas também parabenizaram a filha da apresentadora do SBT pela data especial. "Parabéns pra ela! Linda! Muita saúde, amor, sucesso, prosperidade, proteção, sorte e paz", desejou uma seguidora. "Delícia de comemoração! Parabéns, Bia!", escreveu outra.

Vale lembrar que além de Beatriz Rossetti, Fabiana Karla também é mãe de Laura Simões, de 25, e do nutricionista e ator Samuel Simões, de 24.

Fabiana Karla abraça maturidade e celebra quase 50 anos

No próximo ano, Fabiana Karla completará 50 anos, com uma trajetória de sucesso dentro e fora da televisão, a atriz compartilha como lida com o amadurecimento. Para ela, o tempo é precioso e as mudanças físicas são apenas detalhes.

Recentemente, Fabiana esteve na edição de CARAS Inverno, em Campos do Jordão. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista revelou que abraça a maturidade e celebra quase 50 anos de vida: "Meu corpo é um detalhe"; confira o bate-papo completo com a artista!