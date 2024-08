Família de Di María é ameaçada com cabeça de porco perfurada por balas

Família de Di María recebeu ameaça após jogador argentino expor desejo de voltar a jogar no Rosário Central; entenda o caso

O jogador Ángel Di María não vai retornar ao Rosario Central. Após não renovar com o Benfica, o atacante desistiu de voltar ao clube de origem devido às ameaças recebidas. Em entrevista, p atleta revelou que estava "com tudo pronto" para voltar a jogar na cidade natal, Rosario (centro), mas recuou após receber uma caixa contendo uma cabeça de porco perfurada com bala na frente de um comércio familiar.

"Eu tinha tudo pronto para voltar, mas as ameaças ultrapassaram todos os limites. Deixaram uma caixa com uma cabeça de porco e uma bala na testa, junto com uma nota dizendo que, se eu voltasse, a próxima cabeça seria da minha filha Pía", disse o atacante ao jornal argentino Olé.

E essa não foi a primeira ameaça que ele recebeu após expor a vontade de retornar para Rosario. Em março, um carro deixou um cartaz em frente à casa em que ele fica quando está na cidade, com a mensagem: "Diga a seu filho Ángel (Di María) que não volte a Rosário, porque, senão, estragaremos tudo matando um familiar. Nem Pullaro (governador provincial) vai te salvar. Não jogamos fora pedaços de papel. Jogamos chumbo (bala) e gente morta".

Por outro lado, as autoridades não acreditam que as ameaças tenham relação com o futebol. Isso porque, sendo a terceira cidade mais populosa da Argentina, Rosario vive uma crise de violência, com o aumento de facções ligadas ao tráfico de drogas.

Di María confirmou aposentadoria da Argentina recentemente

Ídolo da Argentina, o meia-atacante Ángel Di María se despediu de forma emocionante da seleção. No último dia 15, o time venceu a Colômbia por 1 a 0 e conquistou o título da Copa América.

Aos 36 anos de idade, Di María confirmou que a vitória sobre os colombianos foi sua última partida com a camisa da seleção Argentina. O jogador ainda confessou como foi sua conversa com o técnico Lionel Scaloni durante a comemoração.

“[Scaloni] Me pediu que jogue mais um [jogo]. Para celebrar com a torcida, receber uma ovação. E eu disse o que já havia dito: ganhamos do Brasil no Maracanã, ganhei tudo, bicampeão agora… Terminou de maneira perfeita. Melhor que isso é impossível”, disse ao repórter Gastón Edul, da TyC Sports.