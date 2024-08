Ex-BBB Vinicius chega em Paris para participar dos Jogos Paralímpicos

O atleta e ex-BBB 24 Vinicius representará o Brasil nos Jogos Paralímpicos em Paris: 'Conto com torcida de todos'

Ex-participante do BBB 24, Vinicius Rodrigues já desembarcou em Paris na última quarta-feira, 28, para participar dos Jogos Paralímpicos 2024. O atleta representará o Brasil no atletismo 100m classe T63.

Através de seu Instagram oficial, Vinicius mostrou as primeiras fotos no local e não escondeu a empolgação em fazer parte mais uma vez de um evento tão importante para o esporte. Em uma das imagens, o velocista posou em frente às bandeiras dos países participantes.

"Mais um jogo para a conta. Obrigado a todos que fizeram parte disso. Conto com torcida de todos dia 1 e 2 na pista do estádio Olímpico, às 21:30, horário Paris, e 16:30, no Brasil", escreveu Vinicius Rodrigues na legenda da publicação.

Nos comentários, diversos internautas e ex-colegas do reality show da TV Globo vibraram com a participação do atleta nos Jogos Paralímpicos. "Para cima, Vini", escreveu a cantora Wanessa Camargo. "Bora pra cima!!!", disse Nizam. "Pra cima, irmão!", declarou Maycon Cosmer.

Vale lembrar que Vinicius Rodrigues também esteve na edição dos jogos de Tóquio 2020, onde conquistou a medalha de prata durante a disputa. O atleta e ex-BBB 24 teve sua perna esquerda amputada aos 19 anos, quando sofreu um acidente de moto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vinicius Rodrigues (@vinirodriguees)

Atriz de Chiquititas estará na Paralimpíada

Os Jogos Paralímpicos de Paris-2024 começam nesta semana. A cerimônia de abertura das Paralimpíadas acontecerá na quarta-feira, 28, às 15h (horário de Brasília). Já a competição se inicia de fato na quinta-feira, 29. E o time brasileiro conta com a estreia de uma atleta que já foi atriz e brilhou no remake de Chiquititas, que foi ao ar no SBT entre 2013 e 2015.

No folhetim adaptado por Íris Abravanel, Giovanna Boscolo interpretou Michelle Kubitschek Bragança, que fazia parte de um grupo de meninas que praticava bullying com as garotas que viviam no orfanato Raio de Luz, principal cenário da história.

Nas Paralimpíadas de Paris 2024, Giovanna pretende mostrar todo o seu potencial no atletismo paralímpico. Diagnosticada com Ataxia de Friedreich, uma doença neurodegenerativa, aos 15 anos, a atriz e biomédica só iniciou a prática dos arremessos de club e de peso no ano passado. Essas são as provas que ela disputará em Paris; confira mais detalhes!