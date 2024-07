Ex-BBB doa ingresso para família de ginasta assistir às Olimpíadas

Ex-BBB 20, ginasta presenteou a família da atleta com entrada para assistir à primeira competição da jovem nas Olimpíadas 2024

Ex-participante do BBB 20, o atleta Petrix Barbosa presenteou a família da ginasta Julia Soares com ingresso para assisti-la em sua primeira competição nas Olimpíadas 2024, na Arena Bercy, em Paris. A informação foi revelada pelo colunista Demétrio Vecchioli, do UOL.

Petrix, que é ex-ginasta e recebeu medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2011 pela equipe verde-amarela em Guadalajara, no México, decidiu presenteá-los após se deparar com os pais da atleta pedindo ajuda aos moradores do local para conseguirem comprar ingressos. Alguns familiares ficaram sem a entrada devido ao alto valor cobrado.

Em meio aos pedidos de contribuições, a família de Julia Soares acabou encontrando Petrix, que tinha ingressos sobrando para assistir à competição de Ginástica Artística. Sem pensar duas vezes, o ex-BBB prontamente entregou a entrada aos pais e à irmã da ginasta.

Em conversa com a colunista Fábia Oliveira, do site 'Metrópoles', Petrix Barbosa revelou que chegou mais cedo ao estádio justamente para entregar à alguém um ingresso que estava sobrando, quando tomou conhecimento da história de Julia. "Eles me reconheceram e estavam todos com camisa com fotos da Julia bem grande. Foi fácil", relatou.

"Tive a honra de poder ajudá-los e ver a emoção da família, que me comoveu muito. Eles assistiram a competição toda ao meu lado e pertinho da trave. E acho que deu sorte! Foi uma honra e sou torcida pra Juju agora também!", garantiu ele, por fim.

Para quem não se lembra, Petrix participou do Big Brother Brasil 20, da TV Globo, como integrante do grupo Camarote. Na competição, ele foi o segundo eliminado com 80,27% dos votos do público em um paredão quádruplo contra Babu Santana, Hadson Nery e Pyong Lee.

Ginasta se classifica nas Olimpíadas

Graças a Petrix Barbosa, a família de Julia Soares conseguiu acompanhar de perto a conquista da jovem nas Olimpíadas 2024. No primeiro dia de competição, a ginasta foi classificada para as finais individuais na trave.

Além disso, ela também irá competir na final por equipes junto de outras atletas como Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira. "Imagina se a gente não tivesse visto nossa filha se classificar para uma final olímpica? Valeu cada centavo", contou Jackson, pai de Julia, ao colunista Demétrio Vecchioli.