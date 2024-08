Endrick fala sobre saudades da namorada após se mudar: “Proibido”

Após se mudar para jogar no Real Madrid, Endrick usa as redes sociais para lamentar a saudades da namorada com vídeo ‘proibido’

Após sua mudança para a Espanha para jogar no Real Madrid, Endrick desabafou sobre a saudade que sente da namorada, a modelo Gabriely Miranda. Em suas redes sociais, o jogador de futebol compartilhou um vídeo antigo de um momento descontraído ao lado dela e revelou que precisou remover o áudio original por ser "proibido".

Através de seu perfil no Instagram, Endrick dividiu o registro em que sua amada aparece deitada na cama sem maquiagem enquanto come brigadeiro de colher. Ao perceber que está sendo filmada, ela cai na risada e pede para o namorado parar de filmar, mas ele dá um close no rosto dela: “Audio proibido”, o jogador legendou.

“Meu amor, saudades”, Endrick completou com emojis de risada e adicionou uma música romântica, com uma letra um tanto quanto ousada: “Eu vejo você rebolando e descendo até o chão. Eu sei que você me vê te olhando e você já sabe. Eu quero te amar”, diz o trecho da canção ‘I Wanna Love You’ de Akon e Snoop Dogg que ele elegeu para o vídeo.

Até o momento, Endrick e Gabriely não esclareceram se estão morando juntos. Embora o jogador tenha mencionado sentir falta da namorada, ela esteve presente na apresentação dele ao novo time, acompanhada da família, mesmo após muitas polêmicas: “Você merece tudo isso amor. Jesus te ama muito”, a influenciadora digital celebrou a conquista do amado.

Endrick e Gabriely Miranda tem contrato de namoro:

Jogador do Palmeiras, o atleta Endrick surpreendeu a web ao contar que possui um 'contrato de namoro' com a influenciadora Gabriely Miranda. Juntos há cerca de seis meses, o casal revelou a existência do documento durante uma entrevista recente ao 'PodDelas'. Ao longo da participação de Endrick e Gabriely no podcast, eles explicaram que o 'contrato', criado pela influenciadora digital.

Após alguns dias da revelação do casal, o portal NSC Total teve acesso às cláusulas do documento assinado em comum acordo por Endrick e Gabriely Miranda. Tópicos como 'exclusividade', 'proibições' e 'punições' fazem parte do contrato, que tem o objetivo de preservar um bom convívio e um relacionamento saudável entre eles; saiba mais!