Gabriely Miranda posa ao lado da família de Endrick e homenageia namorado

'Feliz por estar aqui', escreveu a influenciadora; Endrick se apresentou hoje no Real Madrid onde assinou um contrato de seis anos

Namorada de Endrick, Gabriely Miranda marcou presença na apresentação do jogador brasileiro como novo integrante do elenco do Real Madrid, neste sábado, 27. O jovem atleta assinou um contrato de seis anos e foi apresentado com uma festa no estádio Santiago Bernabéu.

A influenciadora celebrou o assinado pelo craque, posou para fotos ao lado da família do rapaz no estádio e se declarou ao amado nas redes sociais: "Você merece tudo isso amor. Jesus te ama muito. E como te disse mais cedo: nunca se esqueça de Deus. Estou feliz em estar aqui vendo esse teu sonho de perto. Eu te amo mais. Eu, você e Deus".

A influenciadora posou ao lado da família do jogador com quem recentemente teve um leve desentendimento. Para quem não acompanhou a polêmica, os rumores de um desentendimento começaram depois que Cintia e Gabriely discordaram sobre os planos para o futuro dele em uma entrevista na Globo no ‘Conversa com Bial'. Na ocasião, Endrick falou sobre o desejo de casar e ter filhos com a modelo, no entanto, sua mãe contrariou as declarações.

Vale lembrar que o casal se conheceu pela internet, depois de muito papo sobre o time do coração de Gabriely que, por coincidência, é o Palmeiras, clube que o jogador de futebol foi formado e se tornou profissional. Ela tem 21 anos e os dois assumiram namoro em outubro do ano passado.

Namorada de Endrick ganha festa de despedida em meio à mudança do jogador

Namorada do jogador de futebol Endrick, a influenciadora Gabriely Miranda usou as redes sociais na noite de quarta-feira, 5, para compartilhar com os seguidores alguns registros de sua festa de despedida. O evento aumenta rumores de que ela deve acompanhar o atleta na mudança à Europa.

Recentemente, o jovem de 17 anos se despediu do Palmeiras para se apresentar ao time do Real Madrid, na Espanha. Ele, inclusive, também ganhou uma festa de despedida na última semana, organizada por familiares e amigos.

Agora, foi a vez de Gabriely abrir o álbum de fotos e mostrar detalhes de como foi sua comemoração antes de deixar o Brasil. Para celebrar a noite, a companheira do jogador elegeu um look deslumbrante em preto e branco e surgiu belíssima nos registros publicados em seu Instagram.