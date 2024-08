Joana Sanz fala sobre onda de críticas por seguir casada com Daniel Alves

Esposa de Daniel Alves, Joana Sanz contou como lida com as críticas sobre seu casamento com o ex-jogador, condenado por acusação de abuso

Esposa do ex-jogador de futebol Daniel Alves, a modelo Joana Sanz usou as redes sociais na tarde desta sexta-feira, 16, para conversar um pouco com os seguidores. Em seus stories no Instagram, a companheira do brasileiro abriu uma caixinha de perguntas e escolheu algumas dúvidas enviadas por internautas para responder.

Ao longo do bate-papo, Joana falou um pouco sobre sua fase atual. Sincera, ela revelou que procura não se importar com a onda de críticas que recebe por seguir casada com Daniel, condenado a mais de quatro anos de prisão por acusação de abuso sexual em uma boate na Espanha.

O casal decidiu retomar a relação no início de 2024, logo após o ex-jogador receber liberdade provisória. Atualmente, Daniel Alves aguarda a análise dos recursos de sua sentença. Ele, inclusive, já cumpriu pouco mais de um ano de sua condenação.

"Como você encara as críticas por estar com seu esposo? Muitas felicidades", questionou uma seguidora de Joana. A modelo, então, respondeu: "Na verdade, eu não ligo mais para críticas não construtivas. Eu estou em paz, meu espírito está em paz, então é isso. Não carregue energias pesadas".

Recentemente, a esposa de Daniel Alves dividiu com o público novas imagens do casal em clima de romance. Na ocasião, Joana Sanz escreveu sobre estarem muito bem juntos: "Quem está incomodado, não olhe. E sim, somos felizes", declarou ela.

Daniel Alves e Joana Sanz - Reprodução / Instagram

