Dandara Mariana traz suposta desavença à tona ao esnobar vitória de Rebeca Andrade

Treta nos bastidores? Dandara Mariana reacende rumores ao parabenizar rival e ignorar a medalha de prata de Rebeca Andrade nas Olimpíadas

Na última quinta-feira, 1, Dandara Mariana trouxe à tona uma suposta desavença ao ‘esnobar’ a vitória de Rebeca Andrade nas Olimpíadas de 2024. Em suas redes sociais, a atriz ignorou a conquista da medalha de prata da ginasta e parabenizou sua rival, Simone Biles. A atitude reacendeu rumores sobre uma possível ‘treta’ nos bastidores, que teria começado no "Dança dos Famosos".

Para quem não acompanhou, Rebeca Andrade brilhou em sua apresentação no individual geral e teve uma disputa acirrada com Simone Biles na competição Olímpica. No pódio, a americana conquistou a medalha de ouro, enquanto a brasileira ficou com a de prata. Apesar disso, diversas celebridades usaram as redes sociais para parabenizar a nossa ginasta.

Por outro lado, Dandara usou seu perfil para exaltar a vitória da americana, o que levou os internautas a relembrarem uma suposta desavença com a ginasta brasileira nos bastidores do "Dança dos Famosos", em 2021. Na época, a atriz estava competindo, e Rebeca era uma das juradas da atração, que era comandada pelo Faustão na Globo.

Durante uma das performances na final do programa, Rebeca deu à atriz uma nota de 9,9, enquanto outros jurados deram 10. Dandara acabou perdendo o prêmio para Paolla Oliveira, o que pode ter contribuído para sua frustração com a ginasta. Embora a atriz não tenha confirmado essas especulações, a suposta desavença ganhou destaque na web.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Let’s Gossip (@letsgossip)

“Estranho. Literalmente temos uma brasileira que é a segunda ginasta mais completa do mundo, não tem como não se orgulhar", uma seguidora comentou. “Que mico a Dandara comemorando a vitória da Biles e ignorando a conquista da Rebeca só porque ganhou um 9,9 da nossa diva”, disse mais um. “Pra que Dandara quando se tem Viola?”, questionou um.

Vale lembrar que em meio a diversos famosos que vibraram pela conquista de Rebeca, a atriz americana Viola Davis deixou uma mensagem de carinho à atleta, se arriscando, inclusive, na língua portuguesa. "Eu te amo, Rebeca!! Congratulations ['parabéns', em português]", escreveu a estrela de How to Get Away with Murder.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rebeca Andrade🤍🦋 (@rebecarandrade)

Flamengo surpreende ao cortar ginasta de foto pela segunda vez:

Nos últimos dias, o Flamengo recebeu uma série de críticas após publicar uma comemoração pelo bronze olímpico das ginastas brasileiras e cortar uma das atletas da foto. Acontece que o time surpreendeu ao repetir a mesma atitude em uma nova publicação nas redes sociais, desta vez excluindo Simone Biles; confira!