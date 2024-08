Companheiro de Izquierdo, Mateo Antoni comove com carta aberta ao atleta

Zagueiro uruguaio, Mateo Antoni se despediu do amigo Juan Izquierdo em carta aberta publicada nas redes sociais: "Sentirei sua falta para sempre"

Sendo um dos companheiros mais próximos de Juan Izquierdo no futebol, o zagueiro Mateo Antoni comoveu os internautas ao publicar uma carta aberta sobre a saudade que irá sentir do atleta. Juan sofreu um mal súbito em campo durante uma partida contra o São Paulo e faleceu na noite da última terça-feira, 27, após dias internado em estado crítico.

"Um ano e meio. Conheço você há um ano e meio e desde o primeiro dia você sempre foi uma pessoa incrível para mim. Você me ajudou, me aconselhou, me ensinou, me exigiu, me xingou, me abraçou, me fez rir. Há tantas coisas que não consigo descrever a excelente pessoa que você foi para mim", iniciou o atleta de 21 anos de idade no Instagram.

Na sequência, Mateo relembrou a rotina ao lade de Izquierdo. "Durante um ano e meio, todos os dias antes de um jogo eu chegava no quarto por volta da meia-noite e você já estava lá, com aquele ronco que se ouvia do corredor. E sim, se você soubesse quantas vezes eu te reclamei internamente...", brincou ele.

E continuou: "E no dia seguinte, quando acordávamos por volta das 11h da manhã sem nem tomar café, você começava a fazer uma videochamada com sua linda garota e sua esposa. Aquela família que você lembrava em todas as palestras. Você nos lembrou que nada importava mais do que a família e que tínhamos que dar tudo por isso."

"Estarei sempre cuidando de você, porque sei que você estará cuidando de nós. E como você me disse antes de irmos juntos para o último jogo: 'Não se preocupe, ñery, somos irmãos ou o que somos.' Como posso não ser seu irmão se hoje sou quem sou em parte graças a você. Sentirei sua falta para sempre, meu querido amigo!", desabafou o jogador.

Vale destacar que além de ocuparem a mesma posição, Juan e Mateo jogaram juntos no Nacional e no Liverpool-URU, onde, no último clube, conquistaram o título nacional em 2023.

