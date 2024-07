Campeão olímpico é roubado na véspera dos Jogos de Paris; veja o vídeo

O campeão olímpico de BMX Freestyle Logan Martin teve seus pertences roubados em Bruxelas, na Bélgica, antes da ida à Paris para os Jogos Olímpicos

O campeão olímpico de BMX Freestyle Logan Martin teve seus pertences roubados entre a noite de terça-feira, 23, e quarta-feira, 24, em Bruxelas, na Bélgica, antes da ida à Paris para a disputa dos Jogos Olímpicos 2024. Ele usou suas redes sociais para mostrar a van da equipe arrombada.

Nas imagens, é possível ver a janela do veículo quebrada e pedaços de vidro espalhados no chão. Na legenda, ele escreveu: "Nossa van foi arrombada durante a noite. Felizmente a maior parte das nossas coisas estava no nosso quarto e conseguimos recuperar muitas delas também. Perdi minha carteira, mochila e algumas outras coisas, mas no geral não foi tão ruim. É lamentável quando as pessoas sentem necessidade de fazer coisas assim".

Nos vídeos compartilhados, a equipe consegue encontrar as mochilas e a mesa de massagem, que estavam jogados em uma praça próxima.

Veja a publicação:

Mick Jagger surpreende ao surgir com atletas olímpicos: "Zicou os caras"

O cantor Mick Jagger surpreendeu os fãs ao compartilhar em suas redes sociais fotos do encontro com parte da delegação de atletas do Reino Unido, em Paris, um dia antes da cerimônia de abertura das Olimpíadas de 2024. O líder dos Rolling Stones desejou boas energias aos esportitas, mas os fãs brasileiros lembraram a fama de pé frio do roqueiro.

Na publicação feita pelo artista na manhã desta quinta-feira, 25, ele aparece ao lado de diversos atletas. "Foi maravilhoso encontrar e apoiar o time do Reino Unido", disse o cantor na legenda. Nos comentários, diversos internautas demonstraram apoio aos britâncios. Mas os brasileiros não perderam a chance de brincar com a situação.

"Os caras não sabem que ele é o maior pé frio do planeta?", disse um. "Eu vim aqui só pra ver qual seria a primeira pessoa a trazer essa lembrança! Amo o Jagger mas que ele é pé frio, é", escreveu outra. "Zicou os caras", brincou outro.