O cantor Mick Jagger compartilhou fotos do encontro com parte dos atletas do Reino Unido, e os fãs brasileiros lembraram a fama de pé frio do roqueiro

O cantor Mick Jagger surpreendeu os fãs ao compartilhar em suas redes sociais fotos do encontro com parte da delegação de atletas do Reino Unido, em Paris, um dia antes da cerimônia de abertura das Olimpíadas de 2024. O líder dos Rolling Stones desejou boas energias aos esportitas, mas os fãs brasileiros lembraram a fama de pé frio do roqueiro.

Na publicação feita pelo artista na manhã desta quinta-feira, 25, ele aparece ao lado de diversos atletas. "Foi maravilhoso encontrar e apoiar o time do Reino Unido", disse o cantor na legenda. Nos comentários, diversos internautas demonstraram apoio aos britâncios. Mas os brasileiros não perderam a chance de brincar com a situação.

"Os caras não sabem que ele é o maior pé frio do planeta?", disse um. "Eu vim aqui só pra ver qual seria a primeira pessoa a trazer essa lembrança! Amo o Jagger mas que ele é pé frio, é", escreveu outra. "Zicou os caras", brincou outro.

A fama de que o roqueiro traz azar em competições esportivas começou na Copa do Mundo de 2010, quando as seleções que ele apoiava sofreram derrotas consecutivas. Em 2014, durante a Copa do Mundo no Brasil, o cantor presenciou o famoso 7 a 1, e na Copa de 2018, viu a Inglaterra ser eliminada na semifinal após perder para a Croácia.

O encontro de Mick Jagger com os atletas britânicos ocorreu na embaixada do Reino Unido na França. A princesa Anne, irmã do rei Charles III, também esteve presente para apoiar os competidores. Com informações do portal Quem.

Veja a publicação:

Filha de Mick Jagger, Georgia anuncia primeira gravidez

Recentemente, Georgia May Jagger, filha de Mick Jagger com a atriz Jerry Hall, anunciou que está grávida de seu primeiro herdeiro. A novidade foi compartilhada através das redes sociais.

"Esperando pacientemente pelo nosso novo melhor amigo", declarou a herdeira do artista. Georgia aproveitou a ocasião para mostrar como sua barriga está. Nas imagens, é possível perceber que a gravidez foi descoberta há algum tempo.

Além de Georgia e Lucas, o vocalista da banda The Rolling Stones também é pai de Karis Jagger, Jade Jagger, Elizabeth Jagger, James Jagger, Gabriel Jagger e Deveraux Jagger. O cantor possui cinco netos e três bisnetos.