Filha de Bruna Biancardi e Neymar Jr encanta ao surgir fantasiada para o Halloween

Filha de Bruna Biancardi e Neymar Jr, Mavie explode o fofurômetro ao posar usando fantasia para comemorar seu primeiro Halloween

Nesta quinta-feira, 31, a filha de Bruna Biancardi e Neymar Jr, a pequena Mavie, de apenas um aninho, está comemorando o seu primeiro Dia das Bruxas! Em suas redes sociais, a influenciadora digital explodiu o fofurômetro ao compartilhar fotos da herdeira fantasiada ao lado de sua enteada, ambas vestidas como adoráveis ‘monstrinhas’.

Nos stories de seu Instagram, Bruna, que está morando com Neymar na Arábia Saudita, compartilhou que recebeu algumas visitas em sua mansão, incluindo sua melhor amiga, Hanna Carvalho, seu marido, Cauê Brinatti, e a pequena Marina, que é apenas um pouco mais velha que Mavie e também está celebrando seu primeiro Dia das Bruxas.

Para comemorar a ocasião especial de forma intimista em casa, Bruna e Hanna decidiram fantasiar suas herdeiras com roupinhas combinando. Nos cliques, Mavie e Marina deram um show de fofura ao posarem vestidas como monstrinhas. Entre os registros, as crianças posam sorridentes usando roupinhas pretas com olhinhos e muitas patinhas.

Filha de Bruna Biancardi e Neymar Jr em seu primeiro Halloween - Reprodução/Instagram

Vale destacar que Neymar e Bruna Biancardi são pais de Mavie, que acaba de completar um aninho. A pequena ganhou uma festa em um resort na Arábia Saudita e também comemorará com a família no próximo mês em uma celebração no Brasil. Além de Mavie, o craque é pai de Davi Lucca, de 13 anos, com Carol Dantas, e de Helena, que tem apenas três meses, com Amanda Kimberlly.

Neymar Jr compartilha momento com a namorada, Bruna Biancardi:

O jogador de futebol Neymar Jr usou as redes sociais na noite de terça-feira, 29, para compartilhar com os seguidores uma nova foto de um momento carinhoso com a namorada, Bruna Biancardi. Por meio de seus stories no Instagram, o craque publicou um registro de mãos dadas com a influenciadora digital depois deles reatarem o namoro.

No clique, Neymar marcou o perfil da companheira e adicionou um emoji de coração vermelho na legenda. Atualmente, o casal está residindo na Arábia devido aos compromissos profissionais do atleta, que voltou a jogar no Al-Hilal. Vale destacar que eles haviam se separado em novembro do ano passado, e reataram o relacionamento em julho de 2024.

