Bruna Biancardi aproveita dia no zoológico com Mavie na Arábia Saudita

Bruna Biancardi leva Mavie para conhecer o zoológico e alimentar animais selvagens na Arábia Saudita; confira os detalhes do passeio

Na manhã deste sábado, 2, Bruna Biancardi aproveitou um dia especial com a filha Mavie, de apenas um ano, fruto de seu relacionamento com Neymar Jr. Em suas redes sociais, a influenciadora digital revelou que levou a pequena para passear em um zoológico e conhecer alguns animais selvagens em Riad, na Arábia Saudita.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Bruna compartilhou registros do momento especial com Mavie. Entre vídeos e fotos, a pequena aparece explorando o zoológico, caminhando sozinha ou aproveitando o passeio em seu carrinho de bebê. Atenta e curiosa, ela observa os animais com fascínio e até assistiu à mãe alimentar um dos bichos do local.

Atualmente morando na Arábia Saudita para acompanhar Neymar Jr, que está em preparação para retornar aos campos pelo Al-Hilal, Bruna costuma receber amigas e familiares na mansão onde vive com o jogador. Inclusive, recentemente ela compartilhou cliques fofíssimos da filha e da sobrinha fantasiadas para o Halloween por lá.

Vale destacar que Neymar e Bruna Biancardi são pais de Mavie, que acaba de completar um aninho. A pequena ganhou uma festa em um resort na Arábia Saudita e também comemorará com a família em uma celebração no Brasil. Além de Mavie, o craque é pai de Davi Lucca, de 13 anos, com Carol Dantas, e de Helena, de apenas três meses, com Amanda Kimberlly.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Neymar Jr exibe clique inédito com Bruna Biancardi e Mavie:

Neymar Jr. encantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 31, ao compartilhar um clique inédito em família. Em seu perfil oficial no Instagram, o jogador de futebol postou uma foto em que aparece ao lado de Bruna Biancardi e da filha deles, Mavie, de 1 aninho, durante um passeio. Ainda no carrossel, o atleta posou com o pai e alguns amigos.

Leia também: Bruna curte noitada com ex-affair de Neymar. Saiba quem!