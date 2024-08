Bicampeão olímpico, Giovane Gávio sofre acidente de carro

O ex-jogador de vôlei Giovane Gávio se envolveu em um acidente de carro em Santa Catarina nesta sexta-feira, 16

O ex-jogador de vôlei Giovane Gávio, que é bicampeão olímpico, sofreu um acidente de carro em Santa Catarina nesta sexta-feira, 16. De acordo com o site G1, ele estava na BR-280 a caminho de Chapecó quando se envolveu em uma colisão com outro veículo.

O atleta não sofreu ferimentos e já voltou para o Rio de Janeiro, que é onde mora. Ele não quis receber atendimento médico no local do acidente. Enquanto isso, os ocupantes do outro veículo sofreram ferimentos leves e foram para o pronto-atendimento.

O acidente dele foi confirmado pelo Joinville Vôlei, do qual ele é o presidente. "O presidente do Joinville Vôlei, Giovane Gávio, envolveu-se em uma colisão com outros dois veículos na tarde desta sexta-feira (16) quando trafegava pela BR-280, em Canoinhas, no Planalto Norte do Estado. Giovane estava em deslocamento para a cidade de Chapecó, onde realizaria uma palestra neste sábado (17). Ele não se feriu no acidente e permaneceu no local para prestar esclarecimentos às autoridades. O acidente ocorreu perto das 14 horas, na localidade do Rio d’Areia. Na quinta-feira (15), Giovane esteve em Joinville participando da apresentação do novo time do Joinville Vôlei para a temporada 2024/25. O presidente do Joinville está retornando para o Rio de Janeiro neste momento onde reside com a família", informaram.

Atletas sofreram acidente

Na última terça-feira, 13, as jogadoras de vôlei norte-americanas Jordan Larson e Micha Hancock revelaram que sofreram um grave acidente de carro em Paris, na França. Nas redes sociais, elas contaram que se envolveram em uma colisão enquanto voltavam de uma festa pela conquista da medalha de prata nas Olimpíadas de 2024.

Jordan e Micha, que conquistaram a medalha de prata após enfrentarem a seleção brasileira na semifinal, relataram que estavam voltando de um evento de comemoração. No Instagram, as amigas contaram que estavam em um carro de aplicativo a caminho do hotel onde estavam hospedadas quando o motorista perdeu o controle e colidiu com um poste.

Embora não tenha divulgado detalhes específicos sobre as lesões, Micha apareceu com o olho sangrando e informou que levará algum tempo para se recuperar. No entanto, ela expressou alívio por fora de perigo: "Certo, pessoal, aqui estou. Acidente de carro após a conclusão de Paris 2024. Meu motorista do Uber bateu em um poste”, contou.

“Ainda bem que a Larson estava lá. Ela cuidou de mim. As coisas acontecem rápido, pessoal. Cuidem de vocês e de seus familiares. Utilizem cinto de segurança. Definitivamente, saio dessa feliz por estar viva. Sofri algumas lesões, mas me recuperarei delas em meses. Meu médicos estão cuidando de mim”, Micha relatou em seu perfil.