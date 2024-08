Atletas sofrem grave acidente após festa para celebrar medalhas nas Olimpíadas

Imagens fortes! Atletas norte-americanas sofrem grave acidente de carro ao voltar de festa para comemorar medalhas nas Olimpíadas de 2024

Na última terça-feira, 13, as jogadoras de vôlei norte-americanas Jordan Larson e Micha Hancock revelaram que sofreram um grave acidente de carro em Paris, na França. Nas redes sociais, elas contaram que se envolveram em uma colisão enquanto voltavam de uma festa pela conquista da medalha de prata nas Olimpíadas de 2024.

Jordan e Micha, que conquistaram a medalha de prata após enfrentarem a seleção brasileira na semifinal, relataram que estavam voltando de um evento de comemoração. No Instagram, as amigas contaram que estavam em um carro de aplicativo a caminho do hotel onde estavam hospedadas quando o motorista perdeu o controle e colidiu com um poste.

Embora não tenha divulgado detalhes específicos sobre as lesões, Micha apareceu com o olho sangrando e informou que levará algum tempo para se recuperar. No entanto, ela expressou alívio por fora de perigo: "Certo, pessoal, aqui estou. Acidente de carro após a conclusão de Paris 2024. Meu motorista do Uber bateu em um poste”, contou.

“Ainda bem que a Larson estava lá. Ela cuidou de mim. As coisas acontecem rápido, pessoal. Cuidem de vocês e de seus familiares. Utilizem cinto de segurança. Definitivamente, saio dessa feliz por estar viva. Sofri algumas lesões, mas me recuperarei delas em meses. Meu médicos estão cuidando de mim”, Micha relatou em seu perfil.

Em seguida, Larson também apareceu em suas redes sociais com o olho roxo e inchado. Embora tenha vivido um susto, ela contou que se sente grata, pois “as coisas poderiam ter sido piores". Após o acidente, as medalhistas olímpicas norte-americanas devem retornar para casa e se recuperar ao lado de amigos e familiares nos Estados Unidos.

