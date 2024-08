Bia Souza relembrou viagem a Paris dois anos antes de conquistar o ouro

Destino! Anos antes de subir no pódio como campeã olímpica, judoca Bia Souza relembrou viagem à Paris e internautas reagem: "Voltou para buscar o ouro"

Já era dela! Cerca de dois anos antes de subir no pódio como campeã olímpica no Judô, Beatriz Souza usou as redes sociais para relembrar uma viagem que fez à Paris. Com a repercussão da lembrança, internautas reagiram com carinho à coicidência.

"TBT", legendou ela, compartilhando uma sequência de fotos na cidade francesa.

Após conquistar a medalha de ouro, Bia Souza ultrapassou o primeiro milhão de seguidores nas redes sociais. No Instagram, fãs resgataram a postagem da atleta de janeiro de 2022.

"Parabéns! Voltou para buscar o ouro", disse um internauta. "Nem imagina que ganharia o ouro nesse mesmo local, né, amiga? Maravilhosaaaa!", parabenizou outro. "Tem que atualizar a foto com a medalha", pediu um terceiro. "Hoje você é dona dessa cidade, parabéns campeã!", declarou mais um.

Vale ressaltar que, na categoria acima de 78kg, a brasileira venceu Romane Dicko, francesa número 1 do ranking mundial, garantindo sua vaga na final. Na disputa contra a israelense Raz Hershko, segunda melhor colocada do ranking, Bia levou a melhor e ficou emocionada ao se tornar campeã.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Beatriz Souza (@_beatrizsouzaar)

Medalhista de ouro, Bia Souza revela como começou no judô

Nesta sexta-feira, 2, Beatriz Souza se tornou a primeira atleta brasileira a conquistar uma medalha de ouro nas Olimpíadas de 2024. Antes dessa conquista, ela revelou que sua jornada no judô começou porque era considerada um 'terror em casa' e encontrou no esporte um ambiente de acolhimento.

Natural de Peruíbe, litoral de São Paulo, Beatriz Souza foi apresentada ao judô quando tinha apenas sete anos de idade. Em recente entrevista ao portal Exame, a judoca revelou que sua paixão pelo esporte começou quando seu pai, Possidônio José de Souza Neto, ex-atleta profissional de judô, a levou para assistir a uma luta.

Mas houve um motivo curioso para o pai decidir apresentar o esporte, considerado violento, para sua filha, que ainda era bastante jovem na época. Confira os detalhes da trajetória de Bia clicando aqui!