Autoridades da França procuram atleta paralímpica que está desaparecida por 8 dias

Atleta paralímpica desapareceu às vésperas das Paraolimpíadas e França inicia as buscas; a competidora foi vista pela última vez no dia 20 de agosto

Nesta quarta-feira, 28, o Ministério Público francês informou que uma atleta paralímpica de Ruanda, que deveria disputar os Jogos em Paris, está desaparecida desde o último dia 20 de agosto. O nome dela não foi revelado e uma investigação foi aberta.

A atleta é jogadora de vôlei sentado e por volta das 19h, do horário local, e segundo uma fonte policial, ela deixou a quadra em Courbevoie, onde a delegação está instalada, foi jantar e não voltou. A fonte ainda completou dizendo que o presidente do Comitê Olímpico da Ruanda registrou o desaparecimento. Os Jogos Paraolímpicos começam hoje, quarta-feira, 28.

O Ministério Público da cidade de Nanterre, nos subúrbios de Paris, responsável pela zona de Courbevoie, confirmou, nesta quarta, ter solicitado "uma investigação pelo desaparecimento preocupante". O embaixador de Ruanda foi informado dos acontecimentos e viajou para o local, detalhou a fonte policial.

Onde assistir às Paralimpíadas 2024 ao vivo? Jogos começam nesta quarta

A cerimônia de abertura das Paralimpíadas acontecerá na quarta-feira, 28, às 15h (horário de Brasília). Assim como nas Olimpíadas, o evento não será realizado em um estádio e contará com o desfile dos 4.400 atletas pela avenida Champs-Élysées até a Praça La Concorde.

Já a competição se inicia de fato na quinta-feira, 29. Para quem quiser acompanhar, o sportv2 transmite ao vivo. O canal pago terá dez horas diárias de transmissões ao vivo, com a programação quase que toda dedicada aos Jogos Paralímpicos.

Dois canais adicionais do SporTV vão transmitir as competições de atletismo e natação, disponíveis para os assinantes do Globoplay + Canais. Já o programa Conexão Paris, que fará um resumo das atividades do dia paralímpico, estará disponível para não assinantes e também terá versões no Facebook, TikTok, YouTube e no site GE.

Enquanto que a Globo vai exibir apenas competições pontuais. A emissora transmitirá ao vivo a semifinal e a final do futebol de cegos, modalidade em que o Brasil domina desde os Jogos de Atenas em 2004 e busca conquistar o hexacampeonato.