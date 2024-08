Olimpíadas 2024: Brasil conquista medalha de ouro no vôlei de praia

O ouro é nosso! Duda e Ana Patrícia venceram a disputa no vôlei de praia e conquistaram a terceira medalha de ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos 2024

Vitória para o Brasil! Nesta sexta-feira, dia 9, as atletas Duda e Ana Patrícia conquistaram a medalha de ouro no vôlei de praia nas Olimpíadas de Paris, superando as canadenses Melissa Humana-Paredes e Brandie Wilkerson por 2 sets a 1 com parciais 26/24, 12/21 e 15/10.

Com a conquista merecida, o país volta a subir no pódio da modalide após oito anos. Os últimos brasileiros a ganhar a medalha de ouro no vôlei de praia foram Alison e Bruno, durante o Rio 2016.

E essa marca fica ainda maior quando comparada ao vôlei de praia feminino. A última vitória do Brasil foi em 1996, quando Jackie Silva e Sandra Pires subiram no pódio em Atlanta.

Vale ressaltar que Duda e Ana Patrícia chegaram à final sem nenhuma derrota e apenas um set perdido - na semifinal contra a dupla australiana Mariafe e Clancy. Do início da competição às quartas de final, a dupla brasileira venceu todas as partidas por 2 a 0. Nas quartas, superaram as letãs Tina e Anastasija, e nas oitavas, venceram as japonesas Akiko e Ishii.

Já durante a fase de grupos, as meninas derrotaram as italianas Gottardi e Menegatti, as espanholas Liliana e Paula, além das egípcias Marwa e Elghobashy.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por sportv (@sportv)

Bia Souza também ganhou medalha de ouro em Paris

A atleta Beatriz Souza é a campeã olímpica no judô, categoria acima de 78 kg, nas Olimpíadas de Paris 2024. Na última sexta-feira, 2, ela venceu a isralense Raz Hershko na grande final e conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil nesta edição dos Jogos Olímpicos.

Muito emocionada, ela dedicou a vitória para sua avó, que faleceu há pouco tempo. "É inexplicável, uma das melhores coisas do mundo. Foi pela vó, é pra vó!”, disse ela na Globo.

Bia Souza tem 26 anos de idade, 1,78 metro de altura e 115 kg. Ela nasceu em Peruíbe, no litoral de São Paulo, e é atleta do Clube Pinheiros, de São Paulo. Hoje em dia, a atleta ocupa a quinta posição no ranking mundial.