Atletas se tornam milionários após conquistar medalhas de ouro; entenda como

Tudo isso? Atletas de Hong Kong vão receber valor milionário após conquistar medalhas de ouro nas Olimpíadas de 2024; saiba o valor!

No início da semana, os esgrimistas Vivian Kong e Cheung La Kong conquistaram um dos títulos mais importantes de suas carreiras no esporte. Além de levarem medalhas de ouro para casa, eles também vão receber um dos prêmios mais valorizados por suas vitórias e devem se tornar milionários após as Olimpíadas de 2024.

Isso porque cada delegação é responsável por oferecer uma recompensa financeira para incentivar o desempenho e reconhecer a dedicação dos atletas. No caso de Vivian e Cheung, eles terão a sorte de ser premiados pelo seu país, Hong Kong, que está investindo um dos valores mais generosos para reconpensar seus esportistas.

Isso porque Hong Kong prometeu pagar 768 mil dólares, cerca de R$ 4,3 milhões na cotação atual , para cada medalhista de ouro. Até o momento, Vivian e Cheung foram os únicos a se destacar na competição. Após vencerem na esgrima e subirem ao pódio para receberem a medalha, suas contas bancárias também serão recheadas.

Vale lembrar que cada pais oferece um valor diferente para seus atletas. No caso do Brasil, os prêmios sao um pouco mais modestos, mas com certeza fazem a diferença na vida dos esportistas. Além de variar conforme a colocação no pódio, os valores são ajustados de acordo com a modalidade: individuais, em grupos e coletivas

Segundo o Comitê Olímpico Brasileiro, o COB, para as competições individuais, os atletas recebem a recompensa de R$ 350 mil pela medalha de ouro, R$ 210 mil pela prata e R$ 140 mil pelo bronze. Nas modalidades em grupo, até sete atletas, o ouro é premiado com R$ 700 mil, a prata com R$ 420 mil e o bronze com R$ 280 mil.

Para as equipes coletivas, as premiações são ainda maiores: R$ 1,05 milhão para o ouro, R$ 630 mil para a prata e R$ 420 mil para o bronze. Além dos prêmios oferecidos pelos comitês olímpicos e federações internacionais, os atletas também ganham bônus adicionais, que dependem do país e principalmente dos patrocinadores envolvidos.

Quanto dinheiro Rebeca Andrade ganhou com duas medalhas?

Aos 25 anos de idade, a ginasta Rebeca Andrade já conquistou duas medalhas nas Olimpíadas de Paris 2024 até o momento. Ela ainda vai disputar mais três finais no esporte até o final da competição e pode subir ao pódio mais vezes. Porém, até agora, ela já ganhou um bom dinheiro em sua conta bancária conforme os valores revelados pelo COB.