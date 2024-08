Atleta revela grande medo de perder a guarda da filha durante as Olimpíadas

A velocista brasileira Flávia Maria contou que teme perder a guarda da filha por competir nas Olimpíadas 2024; entenda

A velocista brasileira Flávia Maria de Lima tem enfrentado uma situação bastante delicada em sua vida pessoal. A atleta, que está em Paris para competir nas Olimpíadas 2024, teme que sua viagem, mesmo que a trabalho, possa a prejudicar em relação à filha, de 6 anos.

Em suas redes sociais, Flávia tem compartilhado o medo de perder a guarda da herdeira. De acordo com a velocista, toda vez que ela deixa o Brasil para participar de alguma competição, seu ex-marido aproveita a situação para protocolar um processo onde tenta retirar a guarda da menina.

Através de seus stories no Instagram, a atleta, que representará o Brasil na primeira rodada dos 800m rasos na próxima sexta-feira, 2, disse ser "aterrorizante saber que você é julgada por ter uma profissão muito bem-sucedida".

"Essa profissão é privilegiada em alguns momentos, principalmente nesta fase que estou, em Jogos Olímpicos. Vocês, mulheres que estão passando pelo mesmo processo e sendo oprimidas pelo sistema machista, ergam suas cabeças e lutem", declarou Flávia Maria Lima.

Recentemente, no mês de junho, ela publicou um vídeo onde faz um longo relato a respeito da situação delicada. Ao longo do desabafo emocionante, a velocista explicou que o ex-marido iniciou a briga judicial para retirar a guarda da pequena no início do ano.

"Meu ex começou a perseguir minha carreira judicialmente. Então, toda competição que estava participando, ele estava protocolando um processo na tentativa de tirar a guarda da minha filha. (...) Como se fosse um crime ter uma carreira, uma mulher ter profissão, e se fosse crime uma mãe ter que viajar para trabalhar", lamentou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flavia Maria de Lima (@mariadelimaflavia)

