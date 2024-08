O repórter Diego Haidar quebrou todos os protocolos e pegou os telespectadores do RJ 2, da Globo, de surpresa na noite desta quarta-feira, 31

O repórter Diego Haidar quebrou todos os protocolos e pegou os telespectadores do RJ 2, na Globo, de surpresa na noite desta quarta-feira, 31. Durante uma reportagem sobre as finais individuais da ginástica artística na Olimpíada de Paris, ele arriscou alguns mortais e surpreendeu a web com a excelência nos movimentos acrobáticos.

O jornalista, que praticou ginástica durante a adolescência, apareceu empolgado para mostrar suas habilidades dentro da modalidade. "Matando um pouco a saudade da ginástica. Será que consigo fazer alguma coisa?", brincou. Em seguida, ele fez algumas acrobacias, com direito a um morta pra trás.

"Sobrevivi à primeira etapa. Eu fiz um mortal na posição grupada, agora vou fazer o mesmo mortal com a posição esticada", detalhou ele, que cumpriu a promessa. "Daqui a pouco eu faço mais, mas aí você me pergunta: 'Se faz isso aí, por que não está em Paris?", completou.

E ele também explicou a diferença de seus movimentos para o dos ginastas que estão competindo nas Olimpíadas de Paris. "Esse mortal esticado para trás, a Rebeca Andrade não faz apenas um, mas dois. E ainda com uma pirueta, que é esse giro sobre o próprio eixo. O mortal grupado, o Diogo Soares [finalista do individual geral no masculino] faz dois. A Simone Biles faz o mesmo exercício, mas com três", disse ele.

E o momento viralizou nas redes sociais. "Diego Haidar, meu filho! Por quê? Por que você não está lá em Paris?! Los Angeles 2028 vem aí?!! Por favor!!!", escreveu um. "Alguém manda o divo nas próximas olimpíadas", indagou outro. "Tá cada dia mais difícil ser repórter", brincou um seguidor. "No currículo, Diego Haidar coloca que faz ginástica artística. E ninguém pega a vaga dele. Arrasou demais, está todo mundo aqui de casa chocado", disse mais uma.

Veja o momento:

ds