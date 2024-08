Mayra Aguiar chora e faz pedido inesperado para repórter após derrota: ‘Cobrança’

Após sofrer derrota nas Olimpíadas de 2024, judoca Mayra Aguiar cai no choro e surpreende com pedido para repórter da Globo

Nesta quinta-feira, 1º, Mayra Aguiar lutou contra a italiana Alice Bellandi em busca de mais uma medalha do judô na categoria feminina até 78 kg nas Olimpíadas de 2024, em Paris. Contudo, a brasileira foi derrotada e não conseguiu conter as lágrimas, além de fazer um pedido especial ao conversar com o repórter da Globo, Marcelo Courrege.

Mayra, que já acumula medalhas nas últimas três edições olímpicas, estava visivelmente abalada durante a entrevista após sofrer a derrota. Enquanto conversava com Marcelo Courrege, o repórter aproveitou para destacar grandes feitos de sua trajetória no esporte, incluindo suas conquistas em Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2020.

Com lágrimas nos olhos, Mayra se emocionou com as palavras do jornalista e surpreendeu ao interromper a entrevista para pedir um abraço Courrege: "Eu não ia chorar. Posso te dar um abraço?", ela pediu. Em seguida, a judoca agradeceu ao repórter e desabafou sobre a pressão interna que enfrenta após sofrer uma derrota.

“É bom escutar isso. A gente se cobra muito. Óbvio que tem a cobrança externa, mas a interna é sempre muito, muito grande. Mas é isso. É o que nos dá força, o que nos faz crescer. E o judô é uma coisa que me ensinou muito para a vida inteira: cai, levanta. Obrigada pelas palavras, obrigada pelo carinho”, disse a atleta brasileira emocionada.

“Vamos voltar para casa, vamos colocar a cabeça no lugar e levantar de novo”, completou Mayra, que refletiu sobre seu desempenho no esporte: "É uma luta sempre muito dura, um estilo de jogo que ainda não aprendi a jogar. É um jogo mais estratégico. Eu sempre busquei muito golpe. Treinei bastante, mas infelizmente desta vez não deu”, lamentou.

“Ela foi melhor. É o judô, é o esporte. É triste, é ruim, uma derrota amarga. Derrota nunca é boa, por mais que seja onde a gente mais aprende. Mas é duro”, Aguiar finalizou. Vale lembrar que no passado, a atleta foi homenageada por diversas celebridades ao conquistar a medalha de bronze no judô nos últimos jogos olímpicos.

"Viva a Mayra!!! Viva o judô!!!! É bronze!!!!! Lembro que fiz uma entrevista com a Mayra há muito anos (quando ainda precisava perguntar “é ‘Máira’ ou ‘Maíra’?”), quando ela era uma promessa… Promessa mais que cumprida!!! Primeira mulher a ganhar três medalhas olímpicas em esporte individual!!!", Tadeu Schmidt falou sobre a atleta.

