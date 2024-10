Abdelaziz Barrada, ex-jogador da seleção de Marrocos, morre aos 35 anos

O ex-jogador da seleção marroquina Abdelaziz Barrada morreu nesta quinta, 24, aos 35 anos. A informação foi confirmada pelos clubes em que ele atuou

O ex-jogador da seleção marroquina Abdelaziz Barrada morreu nesta quinta-feira, 24, aos 35 anos. A informação foi confirmada pelos clubes em que o atleta atuou ao longo de sua carreira, como o Getafe, da Espanha, e os franceses Olympique de Marselha e Paris Saint-Germain. A causa da morte seria um ataque cardíaco, segundo o portal marroquino Le360 Sport.

Em um comunicado, o Getafe CF lamentou: "A família do Getafe CF está consternada com a morte do 'azulón' Abdel Barrada". O time da capital espanhola recordou ainda o período em que o jogador defendeu suas cores, entre 2010 e 2013.

Nascido na França e revelado pelo PSG, ele iniciou sua carreira profissional no Getafe. Atuou pelo Olympique de Marselha entre 2014 e 2016 e teve uma parte significativa de sua trajetória em clubes dos Emirados Árabes Unidos e do Catar.

“É com grande tristeza que o Paris Saint-Germain tomou conhecimento da morte de Abdelaziz Barrada, jogador da Seleção Marroquina revelado em nosso clube. O Paris Saint-Germain apresenta as mais sinceras condolências à sua família e entes queridos”, escreveu o clube francês.

“Descanse em paz, Abdelaziz. O Marselha recebeu com tristeza a morte do seu ex-jogador e da Seleção Marroquina Abdelaziz Barrada. O clube envia suas sinceras condolências à família e compartilha a sua dor”, escreveu o Olympique de Marselha.

Pela seleção marroquina, Barrada esteve em 28 partidas. Com informações do jornal O Globo.

