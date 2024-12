Quem entregou o presente mais criativo no amigo oculto do Fantástico? Vote!

O Fantástico realizou o tradicional amigo oculto de Natal entre os famosos; vote na enquete da CARAS Brasil e aponte quem arrasou na escolha do presente

Na noite do domingo, 22, o programa Fantástico, da Globo, exibiu o tradicional Amigo Secreto/Amigo Oculto de Natal. O quadro reuniu famosos da TV, da música, dos esportes e também personalidades que marcaram o ano de 2024 para trocarem presentes na data especial.

O evento repercutiu bastante nas redes sociais, mas e para você, quem arrasou na hora de presentear o amigo oculto? Vote na enquete da CARAS Brasil e aponte, entre os cinco presentes que mais chamaram atenção na web, quem não poupou esforços em dar um belo agrado.

Neste ano, a brincadeira do Fantástico reuniu um grande time de celebridades, entre os participantes estão: a apresentadora Eliana; o cantor Grelo; Chay Suede; Xande de Pilares; Liniker; MaisaSilva, Thullio Milionário; Juan Paiva; LauanaPrado; Patrícia Martins (do meme "Que Xou da Xuxa é esse?); Beatriz Reis; Bia Souza; Cavalo Caramelo (resgatado na enchente no Rio Grande do Sul), Luiz Henrique; Gabrielzinho; Gabi Portilho; a ministra Carmen Lúcia e Davi Geovane (garoto que foi salvo por motociclista).

'ESTILOSO'

O ator Juan Paiva que foi sorteado por Maisa, que deu de presente óculos escuros estilosos.

Juan Paiva - Foto: Reprodução / Globo

REGISTRO ETERNO

A judoca Beatriz Souza foi presenteada pelo Cavalo Caramelo e ganhou um quadro com um desenho dela ao lado do cavalo.

Beatriz Souza - Foto: Reprodução / Globo

PROTEÇÃO

A ministra Carmen Lúcia ganhou de Thullio Milionário um livro de Sebastião Salgado e uma imagem de Nossa Senhora.

Carmen Lúcia - Foto: Reprodução / Globo

DIVERSÃO

O menino Davi Geovane ganhou um presentão da cantora Liniker, que enviou um videogame sofisticado para ele.

Davi Geovane - Foto: Reprodução / Globo

UAU!

Por fim, a cantora Liniker ganhou de Carmen Lúcia um exemplar da Constituição Brasileira e um jogo de xícara pintado à mão.

A cantora Liniker - Foto: Reprodução / Globo

