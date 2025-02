Relação de Bruna Marquezine e Virginia Fonseca divide opiniões; vote na enquete

Público opina sobre relação de Bruna Marquezine e Virginia Fonseca; você acha que elas se dão bem? Confira a parcial da enquete da CARAS Brasil e participe!

No último final de semana, uma foto compartilhada pela influenciadora digital Virginia Fonseca (25), nas redes sociais, deu o que falar. É que a esposa de Zé Felipe (26) publicou uma imagem em que aparece na companhia de João Guilherme (23) e seus familiares, durante a festa de aniversário do ator, comemorada na Fazenda Talismã do cantor Leonardo (61), sem Bruna Marquezine (29).

A ausência da atriz, que estava no local, chamou a atenção dos internautas. “Acho que ela (Virginia) e a Bruna não se batem”, especulou uma fã da influencer. Apesar dos boatos, elas nunca trocaram farpas públicas ou demonstraram algum ressentimento. E você, acredita que as famosas não se dão bem? Responda a enquete da CARAS Brasil e dê a sua opinião.

Você acha que Bruna Marquezine e Virginia Fonseca não se dão bem? Opine na enquete! Sim

Tenho dúvidas

Não

O resultado da parcial da enquete da CARAS Brasil mostra que o público está meio dividido. A diferença dos percentuais foi bem pequena. A maior parte, 36.51%, acha que Bruna Marquezine e Virgina Fonseca não se dão bem. Já 33.33% acreditam que elas se dão bem, sim. E 30.16% confessam que têm dívidas sobre a relação das duas.

SOBRE O CASO

João Guilherme festejou seus 23 anos na propriedade do pai, em Goiás. O artista levou a namorada pela primeira vez ao local, além de amigos famosos como Sasha Meneghel (26), João Lucas (25) e Juliano Floss (20). Existia uma grande expectativa em torno do evento, já que seria a primeira interação pública e exibida nas redes de Bruna e Virginia, cunhada do aniversariante, mas a atriz ficou meio sumida na festa.

Familiares do ator postaram dezenas de stories de vários momentos do fim de semana, mas Bruna sempre aparecia no fundo das gravações. O que gerou muitos rumores na web. Virgínia, inclusive, postou uma foto de toda a família, incluindo Poliana Rocha (48) e Leonardo, mas Bruna não apareceu. Uma das cachorrinhas da atriz, Chihiro, no entanto, fez sucesso.

Um momento polêmico que também viralizou foi quando Virginia publicou um vídeo ao lado de Jessica Kalossi, namorada de Monyque da Costa; da ex-BBB Hariany Almeida (27), namorada de Matheus Vargas; Thais Gebelein, esposa de Pedro Leonardo, e de Jéssica Costa, filha de Leonardo, dizendo que elas “estavam só fofocando” durante o aniversário.

A influencer acabou sendo criticada, pois os usuários do X (antigo Twitter) acreditaram que elas estavam falando mal de Bruna. “Virgínia não suporta que Bruna é a nora mais famosa”, disse um internauta.

