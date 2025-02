BBB 25: Enquete aponta disputa acirrada entre sisters no sexto paredão; vote

Confira o resultado parcial da enquete promovida pela CARAS Brasil e aproveite para escolher qual participante deve continuar no BBB 25!

É nesta terça-feira, 25, que o público vai decidir quem será o próximo eliminado do BBB 25. Diogo Almeida (40), Vilma (68) e Vitória Strada (28) estão no sexto paredão da edição e disputam a permanência no reality show da TV Globo. Em resultado parcial da enquete promovida pela CARAS Brasil, a diferença entre a estudante de Nutrição e a atriz é mínima. Mas você ainda pode continuar votando; e mostre para quem vai a sua torcida!

Quem deve ser eliminado no sexto paredão do BBB 25? Diogo

Vilma

Vitória

Conforme a parcial, o público dividiu opinião entre Vilma e Vitória após o Sincerão da última segunda-feira, 22. A mãe de Diogo recebeu 44.20% dos votos e Vitória, 45.40%. Enquanto isso, o ator tem apenas 10.40% de rejeição até o momento.

COMO FOI FORMADO O PAREDÃO

A noite do domingo, 23, já começou com Diogo e Thamiris (33) emparedados pelo Big Fone de sábado, 22. Porém, Camilla (34) tinha o Poder Curinga do Sim ou Não, com o qual podia tirar alguém que estava no paredão pelo Big Fone e colocar outra pessoa na berlinda. Ela escolheu tirar a irmã, Thamiris, e colocar Vilma.

Na sequência, o Anjo Guilherme (27) imunizou a sogra Delma. “É meu alicerce lá fora e é minha força aqui. Ela tem um útero que é um pincel e fez a coisa mais bonita que é a minha esposa”, disse.

O líder João Pedro (21) indicou Vitória. “Ela já esperava que eu ia colocar ela. Eu vejo o jogo dela e as atitudes dela aqui na casa. Ela não é uma jogadora de opinião, ela é maria vai com as outras. Eu não concordo com o jogo dela”, afirmou.

A mais votada da noite foi Camilla, que teve 7 votos. Por fim, Diogo, a trancista a e Vilma disputaram a prova bate-volta, que é de sorte, e a carioca escapou da berlinda.