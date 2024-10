Mulher do meme 'Que Xou da Xuxa é Esse?' revela como é sua casa simples

Famosa após o meme ‘Que Xou da Xuxa É Esse?’, Patricia Veloso Martins abre as portas de sua casa simples na Baixada Fluminense. Conheça o local

A professora Patricia Veloso Martins, de 47 anos, ficou famosa após a repercussão do meme ‘Que Xou da Xuxa É Esse?’, que foi exibido no documentário das Paquitas no Globoplay. Ela ganhou grande fama na internet e os fãs pediram para ela mostrar como é a sua casa.

Em um vídeo nas redes sociais, Patricia revelou que vive em uma casa simples. Nas imagens, ela mostrou a cozinha com armários brancos, a sala com sofá marrom e também o seu banheiro. Sem luxos, ela revelou que só ficou famosa, mas não ganhou dinheiro.

"Fiquei famosa, mas não fiquei rica, vocês podem ver por onde eu moro. Mas eu tenho muita fé em Deus que as coisas vão melhorar. Eu demorei 37 anos para dar um abraço na Xuxa. Não vou perder minha fé que um dia eu vou conseguir", disse ela.

O encontro com Xuxa

O encontro aconteceu! A apresentadora Xuxa Meneghel marcou presença no Rock in Rio e abraçou a professora Patrícia Veloso Martins, que virou assunto na internet nesta semana por causa do vídeo perguntando‘Que Xou da Xuxa é esse?’

Em suas redes, Xuxa mostrou como foi o momento com Patrícia: "Que Xou da Xuxa é esse??? Ou melhor... Que Rock in Rio é esse??? Amei te conhecer, Patrícia", escreveu a apresentadora na legenda. No encontro, a apresentadora questionou se Patrícia conseguiu entrar no teatro no dia em que foi gravada sua revolta. E não, ela não conseguiu entrar.

Nos comentários, os internautas celebraram o momento. "A prova que as vezes as coisas se resolvem no grito e na revolta sim! Hahaha depois de anos, a dica conseguiu", disse uma. "O incrível poder da internet. Um sonho realizado 36 anos depois", escreveu outra. "Ela é a prova mais viva de que a gente não tem que desistir pelos nossos sonhos", opinou um terceira.