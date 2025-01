Público opina se MC Daniel deve ou não processar enfermeira que o chamou de 'feio'; veja

Leitores da CARAS Brasil opinam sobre caso de enfermeira que chamou MC Daniel de ‘feio’; o cantor deve processá-la? Continue votando na enquete!

Atitude de uma enfermeira da maternidade Perinatal, no Rio de Janeiro, repercutiu bastante nas redes sociais na última quarta-feira, 22. É que ao avisar que MC Daniel (26) e Lorena Maria (24) - grávida do artista - estavam na unidade hospitalar, por meio de um áudio que acabou vazando, a profissional se referiu ao cantor como "aquele homem feio que parece o Máscara". Em enquete da CARAS Brasil, os leitores opinaram sobre o caso: o artista deve ou não processar a colaboradora por ter sido chamado de "feio"? Continue votando e dê a sua opinião.

Até o momento, os leitores acham que MC Daniel não deve processar a enfermeira e virar a página. De acordo com a parcial da enquete, 82.34% dos que votaram estão a favor da enfermeira; contra 17.66% das pessoas que acham que o cantor não deve deixar barato.

O QUE DISSE A MULHER

No áudio divulgado pelo portal Leo Dias, a profissional da saúde diz: “Meninas lindas, minhas filhas, minhas queridas, deixa a mamãe fazer um negocinho aqui, que é pra gente não ter problemas. A qualquer momento a esposa do MC Daniel, aquele homem feio que parece o Máscara, vai se internar na unidade, então, peço por obsequio que as bonitas se controlem, não se ouricem, não tirem fotos, não peçam autógrafo”.

E continuou: “Já foi mandado uma técnica embora por esse motivo. Se vocês preservam o empreguinho de vocês e acham que um autógrafo não vale porra nenhuma, mantenham a disciplina, a postura, como mulheres posturadas como vocês são. Conto com a compreensão e a postura de vocês”.

HOSPITAL SE MANIFESTA

Por conta disso, a unidade de saúde emitiu uma nota e se manifestou. "A Maternidade Perinatal informa que está apurando a veracidade do áudio. Ressalta, ainda, que o respeito e a ética são os valores que norteiam o relacionamento com o paciente e seus familiares e qualquer comportamento que não esteja alinhado com esses valores será avaliado e as devidas providências serão tomadas", disse a assessoria de imprensa da instituição médica à revista Quem.

Daniel e Lorena Maria se pronunciaram sobre o assunto. Nos stories do Instagram, o cantor afirmou: "Nós é da paz. Não quer guerra com ninguém. Eu fiz isso aí, né? Não pedi pra demitir ninguém. Já temos a casa em São Paulo, mas vamos ter uma casa no Rio também, porque o molecote vai nascer carioca. Fomos ver casas, ir ao médico e conhecer a maternidade... Não queremos que ela seja demitida".

Já Lorena disse que não pretende trocar de maternidade. "A gente já ouviu o áudio, mas eu não posso trocar de maternidade, gente, porque a minha obstetra só faz parto lá e ela foi uma mãe pra mim a minha gestação inteira, ela é maravilhosa", destacou ela, nos stories.

