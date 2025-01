BBB 25: Qual famoso deve ir mais longe no jogo? Vote!

O BBB 25 estreia nesta segunda-feira, 13; participe da enquete da CARAS Brasil e aponte qual famoso deve ir mais longe no reality

O BBB 25 estreia nesta segunda-feira, 13, repleto de novidades! O público está em contagem regressiva para o começo de mais um edição do reality. Os participantes vão entrar na casa em duplas, mas não vão seguir juntos até o final da competição. Apesar da mudança, o jogo ainda conta como os integrantes camarotes.

O reality conta com grandes nomes no elenco que prometem movimentar o programa; mas o que você acha? Qual famoso deve ir mais longe no BBB 25? Vote na enquete da CARAS Brasil e aponte sua opinião.

BBB 25: Qual famoso deve ir mais longe no reality? Daniele Hypolito

Diego Hypolito

Diogo Almeida

Gracyanne Barbosa

Vitória Strada

Esta será a primeira temporada do reality show sem o comando do diretor Boninho (63), que deixou a Globo no final de 2024. Agora, a função dele foi assumida pelo diretor Rodrigo Dourado. A apresentação segue com o apresentador Tadeu Schmidt (50).

FOFOQUEIRO NA CASA

Prometendo muito fogo no parquinho, um robô nomeado de 'Seu Fifi' será responsável por desempenhar o papel de fofoqueiro no confinamento. De acordo com informações do colunista Lucas Pasin, do UOL, a novidade foi inspirada em um sucesso do Big Brother Naija (Nigéria).

No programa da Nigéria, o fofoqueiro é um papagaio robô que escuta as conversas dos brothers. Em determinados momentos do jogo, o 'integrante' da casa acaba reproduzindo algumas falas captadas, revelando inclusive estratégias dos participantes.

O robô, no entanto, é novo apenas no Brasil, uma vez que também já esteve em outras edições do confinamento pelo mundo além da Nigéria. "Ele é um RoBBB que vai ficar sempre trabalhando pela casa. Sabe aquela coisa que a pessoa está ali varrendo, mas está ouvindo a conversa? Ele vai estar ali limpando algo e sempre ouvindo o que os participantes dizem", adiantou o apresentador Tadeu Schmidt durante a visita da imprensa na casa do BBB 25.

Leia mais em:BBB 25: Participantes são flagrados na saída do hotel

FIQUE POR DENTRO DAS ÚLTIMAS NOTÍCIAS ACOMPANHANDO O INSTAGRAM DA CARAS BRASIL: