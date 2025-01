BBB 25: saiba como funcionará a primeira fase do reality show

Rodrigo Dourado, diretor do BBB 25, adiantou algumas novidades da primeira fase do reality show, que estreia na próxima segunda-feira (13)

Nesta sexta-feira, 10, o diretor Rodrigo Dourado explicou como vai funcionar as dinâmicas do BBB 25, que estreia na próxima segunda-feira, 13. Os participantes vão entrar na casa em duplas, mas não vão seguir juntos até o final da competição.

"O jogo terá algumas fases. A primeira fase é como se a dupla fosse um jogador só, eles terão que jogar em dupla. Quando tiver a Prova do Líder, essa dupla vira uma dupla de líderes, assim como vira também uma dupla de anjos. Eles serão eliminados em dupla no início da temporada", explicou Dourado em conversa com a imprensa em que a CARAS marcou presença.

Em um determinado momento da competição, as duplas serão desfeitas. "Na segunda fase do jogo, as duplas vão abrir, e o jogo passa a ser individual e as provas voltam a ser disputadas somente por um. Um líder, um anjo, indicação de um, eliminação de um, até que um só seja o grande vencedor do BBB 25", completou.

Tadeu Schmidt, o apresentador do reality show, também revelou que nessa edição terá o Rob Fifi, que promete movimentar o jogo. "Os participantes não vão nem imaginar que isso está acontecendo, mas o Rob tá capturando essas conversas e em determinado momento, o público vai decidir quais conversas o seu Fifi vai revelar para os participantes da casa", adiantou.

VIP e Xepa

Na estreia do BBB 25, s duplas passarão por uma dinâmica para dividir os participantes entre VIP e Xepa. Ao lado de Rodrigo Dourado e Tadeu Schmidt, Angélica Campos, diretora-geral do reality show, explicou que os brothers precisarão comprovar que conhecem seus parceiros de jogo.

"O primeiro desafio deles é mostrar que eles se conhecem, que eles sabem mais um do outro. Quem souber mais do seu parceiro, é VIP, quem não souber, vira Xepa. O game começa antes de ele entrarem na casa", explicou Aline.

