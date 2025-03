Lorena Maria e Mc Daniel celebram primeiro mês de Rás com festa temática

Em suas redes sociais, Lorena Maria mostrou algumas fotos da festa temática que fez para celebrar o primeiro mês do filho Rás, com Mc Daniel

Nesta terça-feira, 18, Rás, filho de Mc Daniel e Lorena Maria, completou um mês de vida e ganhou uma festa temática.

Os papais famosos decidiram celebrar a data especial com uma festa com o tema Harry Potter. O pequeno surgiu com um uniforme da famosa escola de magia de Hogwarts, e Lorena e Daniel também entraram na brincadeira e se vestiram com roupas e acessórios da famosa saga.

"Tom Rás Riddle Severo Potter, o príncipe mestiço", escreveu Lorena na legenda da publicação, fazendo referência aos nomes dos personagens.

Lorena Maria ainda revelou que ela encomendou o bolo decorado, mas fez questão de fazer alguns doces e montar a decoração na mesa. "Vou explicar porque eu gosto de fazer essas coisinhas. A gente estava até pensando em encomendar as coisas, mas eu acho que fazer essas coisas juntos une mais, é uma sensação boa de família. Eu gosto muito de fazer tudo juntinho. Agora se for uma coisa muito grande, aí não, tipo uma festa de um ano. Mas eu gosto de fazer tudo junto, são memórias que vão ficar na nossa cabeça", disse ela.

Por que Lorena Maria e Mc Daniel optaram por não ter babá?

O cantor MC Daniel usou as redes sociais na quarta-feira, 12, para falar sobre os primeiros dias de vida do filho, o pequeno Rás, que é fruto de seu relacionamento com a influenciadora Lorena Maria. Ele contou que decidiram não ter babá e optaram por assumir integralmente os cuidados com o bebê.

"Nós decidimos por não ter babá neste início para nós mesmos cuidarmos dele e aprendermos juntos a sermos mãe e pai. Não dá para romantizar, é difícil, mas vale a pena. Tudo o que você mesmo cuida, você ama mais", contou ele.

