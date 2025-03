Kelly Key celebra quatro meses de pet de estimação: 'Pequenina'

Em suas redes sociais, Kelly Key postou diversas fotos com seu pet de estimação e celebrou os quatro meses do animalzinho

Em suas redes sociais, Kelly Key sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 18, a cantora postou várias fotos em que aparece com sua calopsita de estimação e celebrou os quatro meses do animalzinho, com muito amor.

"Minha pequenina hoje completa quatro meses. Nossa Gibi! Resolvi postar um albinho de recordações de quando ela chegou e as primeiras semanas com a gente", escreveu ela na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Que amor", escreveu uma internauta. "É muito linda! É um amor inexplicável", disse outra. "Que fofura, eu tenho três", contou uma terceira seguidora.

Nova rotina

Recentemente, a cantora aproveitou o tempo livre para bater um papo com os fãs e contou que agora consegue trabalhar completamente de casa como influenciadora de marcas no Brasil. Além disso, ela afirmou que as vezes quase esquece dos seus compromissos.

"Muitas vezes eu não presto atenção nos horários, fico focada no trabalho, eu coloco alertas. Deu certo", disse ela.

Kelly também contou que dessa forma consegue ter os finais de semana livres, coisa que ela não tinha quando era mais nova devido à agenda profissional.

"É o mood do final de semana, sexta-feira já tem cara de final de semana. É privilégio da vida adulta, de quem trabalhou desde os 17 anos. Agora é de casa, com mais qualidade de vida, com tempo para dormir, acordar, treinar todo dia. Coisa boa", contou.

A artista também relembrou sua mudança para Angola, que aconteceu em 2023, principalmente por vontade do marido Mico Freitas. "O Mico, meu marido, é angolano e nós estamos juntos há 22 anos. Quando eu o conheci, foi aqui em Angola, fazendo show. Durante todo esse período, a gente sabia que, em algum momento, a gente ia ter que vir para cá. Isso levou o tempo necessário para acontecer. Depois de 20 anos, cá estamos nós, vivendo algo que já deveria ter acontecido há mais tempo".

