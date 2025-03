Jakelyne Oliveira ganha homenagem de Mariano: 'Mulher mais incrível'

Casalzão! Completando mais um ano de vida, Jakelyne Oliveira foi surpreendida com uma declaração especial do noivo, Mariano

Dia de festa para de Jakelyne Oliveira! A modelo, que completou 32 anos de vida na terça-feira, 18, ganhou uma declaração bastante especial do noivo, o cantor Mariano.

Em celebração a data, o artista sertanejo publicou uma foto do casal nas redes sociais e ressaltou o quanto é feliz ao lado da companheira. Na imagem, Jakelyne e Mariano aparecem fazendo um piquenique ao ar livre, com direito a frutas, frios, vinhos e um bolinho personalizado para a aniversariante.

"Hoje é o dia da mulher mais incrível que eu já conheci! O aniversário é seu mas o presente é meu de ter você na minha vida! Nem acredito que faltam 27 dias para o nosso encontro no altar! Que Deus abençoe abundantemente a sua vida, você merece tudo de melhor! Te amo, feliz aniversário!", escreveu o cantor na legenda da postagem.

Além de Mariano, diversos internautas também fizeram questão de parabenizar Jakelyne Oliveira nos comentários pelo início de mais um ciclo. "Feliz aniversário, Jake! Que Deus continue te protegendo, guiando, iluminando e abençoando", desejou uma seguidora. "Muitas e muitas felicidades", disse outra. "Lindos nesse paraíso! Vocês merecem toda felicidade que estão vivendo", falou uma terceira.

Vale lembrar que Jakelyne Oliveira e Mariano oficializarão a união em abril deste ano. Os dois estão juntos desde 2020, quando participaram do reality show rural 'A Fazenda 12', da Record TV. Os famosos iniciaram o romance ainda no confinamento e deram seguimento a relação após o fim do programa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariano (@mariano)

Jakelyne Oliveira entrega menu inusitado de seu casamento

Em abril deste ano, Jakelyne Oliveira e Mariano irão oficializar a união em uma cerimônia na Fazenda Santa Bárbara, em Itatiba, no interior de São Paulo. Com os preparativos a mil, o casal que se formou durante A Fazenda 12 têm se dedicado a escolher os mínimos detalhes do casamento.

Em entrevista à CARAS Brasil, a modelo confessou que o menu do evento contará com um doce inusitado: uma mistura de farinha láctea. O motivo? Os dois dividiram o prato inúmeras vezes no reality show da Record; confira mais detalhes!

