Tiago Abravanel se declara para o marido em data especial: 'Dia de celebrar'

Em suas redes sociais, Tiago Abravanel postou diversas fotos com o marido Fernando Poli e se declarou para o amado em data especial

Em suas redes sociais, Tiago Abravanel sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 19, o ator postou diversas fotos em que aparece ao lado do marido Fernando Poli, que está fazendo aniversário.

Na legenda, Tiago fez questão de se declarar para o amado. "Hoje é dia celebrar sua vida! Seu 10° aniversário juntos. Parece que foi ontem… Ao mesmo tempo, parece de outras vidas! Que seu novo ciclo seja de saúde, alegria, realizações e novas conquistas! Parabéns, meu amor! Te amo", escreveu ele.

Relação com o avô

Embora seja neto de Silvio Santos (1930-2024) – considerado um dos maiores comunicadores da TV brasileira –, Tiago Abravanel construiu a sua carreira profissional sem estar diretamente ligado ao avô. Ele sempre fez questão de construir seu próprio nome e não ser conhecido apenas como o neto do dono do SBT. Em entrevista à TV CARAS, o ator, cantor e apresentador relembra sua relação com o comunicador, que morreu aos 93 anos, em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por Influenza (H1N1).

Tiago conta que o último contado que teve com o avô foi no aniversário do famoso "dono do baú", em 12 de dezembro de 2023. “Foi em seu último aniversário. Ele estava super bem, super alto astral. A família toda estava lá, foi muito gostoso. Mas – eu já falei isso milhões de vezes – as pessoas acham que eu estou falando mal dele, mas não é esse lugar. A gente nunca teve uma proximidade como os meus primos tiveram na infância, a gente nunca foi tão próximo. O que nos aproximou foi o meu lado profissional. Depois que comecei a trabalhar com televisão, teatro, música, com a comunicação em geral, foi quando comecei a conseguir trocar mais com ele. E aí foi muito especial, muito legal”, revela.

“Então, essa troca era pouca, mas quando tinha era muito legal, porque ele era muito curioso para saber como é que funcionava (...) Quando mostrei para ele um vídeo do bloco, porque dificilmente ele conseguiria ir, foi muito legal. Ele falou: ‘Meu Deus, mas esse tudo de gente para pular carnaval?’. Eu falei: É, vô. É engraçado, parecia que ele vivia em uma bolha, em uma realidade paralela. Mas era gostoso também contar como é que era a vida fora da bolha”, diz.

O ator e cantor relembra ainda que Silvio não gostava de receber homenagens. “Ele queria que a lembrança ficasse só nas coisas boas do que ele fez e tal. Ele não tinha esse lugar da homenagem, ele não gostava. Obviamente, como artista, o lugar que ele se auto-homenageava era estando no palco, fazendo as pessoas se divertirem, tirando sarro da galera com as colegas de trabalho, com os convidados e tal”, reforça.

Ele, então, entrega um momento divertido com o avô, em família. “Me lembro de quando ele fez 80 anos. O SBT produziu um grande documentário com depoimentos de muitas pessoas, de personalidades e figuras importantes do Brasil inteiro. E foi um vídeo de horas, muitas horas. E aí, falaram: ‘Vamos passar no SBT’. Ele: ‘Não, não quero. A gente pode assistir em casa’. A gente fez um cinema gigante no aniversário dele, foi a família toda e a gente assistiu, mas era muito longo. Aí, ele: ‘Ah, não estou aguentando mais isso aqui. Depois vejo isso por partes”, fala Tiago.

