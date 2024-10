A influenciadora digital Graciele Lacerda completou 44 anos e ganhou uma bela homenagem do marido, o cantor Zezé Di Camargo

O cantor Zezé Di Camargo usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem para sua esposa. Nesta quinta-feira, 3, Graciele Lacerda completou 44 anos de visa e o artista se declarou para a amada, que está à espera da primeira filha deles, que se chamará Clara.

Para comemorar a data especial, o irmão de Luciano Camargo postou um clique de um ensaio que a influenciadora digital fez para celebrar o novo ciclo. No registro, ela deixa seu barrigão à mostra e segura um bolo. Além disso, também aparace balões mostra a idade que ela está completando.

Já na legenda, Zezé parabenizou Graciele e falou sobre a filha deles. "Amor, eu te amo!!! Você é a princesa da minha vida! Como sempre digo: o aniversário é seu, mas o presente é meu! Obrigado pela Clara", disse o sertanejo.

Mais cedo, Graciele divulgou algumas fotos do ensaio de gestante que realizou e confessou que sempre sonhou em comemorar seu aniversário grávida. "Hoje é o meu aniversário e nos últimos 6 anos, nessa data, eu apenas pedia a Deus que tivesse o privilégio de gerar uma vida. E cá estou eu, comemorando meus 44 anos, grávida da minha filha Clara, como sempre sonhei! Sem sombra de dúvida esse é o maior presente que eu poderia ganhar. É indescritível ver minha barriga crescer, sentir minha filha mexendo nela e principalmente viver esse momento cercada pelo amor [...]", celebrou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zezé Di Camargo (@zezedicamargo)

Graciele Lacerda deixa barriga à mostra ao surgir com look estiloso

Nesta quarta-feira, 2, Graciele Lacerda encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar novos cliques exibindo sua barriga de grávida. Ela está à espera de Clara, sua primeira filha com o cantor sertanejo Zezé Di Camargo.

Nos cliques publicados em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital esbanja estilo e elegância ao surgir usando uma calça jeans, um tênis e top branco, um blazer cinza e uma bolsa roxa. O look destacou seu barrigão. "Bora voltar pra casa e dar start no meu niver!!! Libriana que ama fazer aniversário", escreveu a esposa de Zezé Di Camargo na legenda. Veja o look!