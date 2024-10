Graciele Lacerda celebra aniversário com ensaio de gestante: ‘Maior presente’

Grávida, Graciele Lacerda abre álbum de fotos de seu primeiro ensaio de gestante para celebrar a chegada de seu aniversário de 44 anos

Graciele Lacerda tem motivos de sobra para comemorar! Além de estar à espera de sua primeira filha com Zezé di Camargo, uma menina chamada Clara, a influenciadora digital também comemora a chegada de seus 44 anos nesta quinta-feira, 03. Em suas redes sociais, ela abriu um álbum de fotos de seu primeiro ensaio de gestante na data especial.

Através de seu perfil no Instagram, Graciele dividiu os registros do ensaio fotográfico. Logo no primeiro registro, a mais nova mamãe aparece posando deitada sob um lençol, como se estivesse sendo carregada por balões. Na sequência, a influenciadora compartilhou cliques comemorando assoprando as velas de um bolinho e ao lado de balões com sua idade.

Claro que a barriguinha está em evidência em todos os registros! Na legenda, a esposa do cantor sertanejo afirmou que a gravidez é seu maior presente: “Hoje é o meu aniversário e nos últimos 6 anos, nessa data, eu apenas pedia a Deus que tivesse o privilégio de gerar uma vida”, a influenciadora digital relembrou as dificuldades para engravidar.

Agora, Graci celebra a vida de Clara: “E cá estou eu, comemorando meus 44 anos, grávida da minha filha Clara, como sempre sonhei! Sem sombra de dúvida esse é o maior presente que eu poderia ganhar. É indescritível ver minha barriga crescer, sentir minha filha mexendo nela e principalmente viver esse momento cercada pelo amor”, afirmou.

“Uma passagem bíblica diz que a boca fala do que o coração está cheio! Posso dizer que meu coração está cheio de amor, e seria impossível não compartilhar com vocês o amor que estou sentindo e principalmente incentivar você que tem um sonho a não desistir! Acredite que Deus não coloca um sonho em nosso coração em vão”, disse.

“Se eu estou vivendo o meu milagre, você também viverá o seu!!!! Agradeço aqui também todo o carinho e amor que estou recebendo de vocês! Obrigada Deus, por tudo e por tanto! Gratidão a tudo que passou e amor por tudo que ainda está por vir! Que essa nova fase seja abençoada por Deus para nós. 4.4 Seja Bem vindo!!!!!”, ela celebrou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Nos comentários, Graciele acumulou elogios pelo ensaio e felicitações pela data especial e pela chegada da primogênita com Zezé di Camargo. Vale destacar que recentemente, o casal viveu fortes emoções ao descobrir o sexo do bebê durante um chá revelação, que também marcou a oficialização da união entre os dois em um casamento surpresa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele Lacerda exibiu o barrigão com look justo:

Grávida de seis meses da primeira filha, Graciele Lacerda impressionou seus seguidores ao compartilhar novas fotos no último domingo, 29. Em suas redes sociais, a esposa do cantor Zezé di Camargo mostrou que o barrigão cresceu ao posar com um vestido bem justinho durante um passeio em Goiânia, Goiás.