Grávida, Graciele Lacerda deixa barriga à mostra ao surgir com look estiloso

A influenciadora digital Graciele Lacerda ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao mostrar seu barrigão de grávida

Graciele Lacerda encantou os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 2, ao compartilhar novos cliques exibindo sua barriga de grávida. Ela está à espera de Clara, sua primeira filha com o cantor sertanejo Zezé Di Camargo.

Nos cliques publicados em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital esbanja estilo e elegância ao surgir usando uma calça jeans, um tênis e top branco, um blazer cinza e uma bolsa roxa. O look destacou seu barrigão.

Já na legenda, a mamãe de primeira viagem contou que estava voltando para casa para se preparar para as comemorações do seu aniversário. Graciele fará 44 anos nesta quinta-feira, 3. "Bora voltar pra casa e dar start no meu niver!!! Libriana que ama fazer aniversário", escreveu a esposa de Zezé Di Camargo na legenda.

O post recebeu vários elogios. "Muito linda", disse uma seguidora. "Que grávida mais linda, meu Jesus", falou outra. "Que barriga linda", comentou uma fã.

Em recente desabafo, Graciele contou que sempre quis comemorar seu aniversário grávida. "Como desejei passar o meu aniversário gravidinha. Desejei muito! Lembro que em uma das minhas tentativas foi próximo do meu aniversário. Daí você fica com aquela coisa: 'Acho que vai dar certo porque é meu aniversário'. A gente fica com essas esperanças, mas lembro que não deu certo. Passei o meu aniversário e tentei esquecer [...]", revelou em um trecho.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele Lacerda mostra rotina de exercícios durante a gravidez

A influenciadora digital Graciele Lacerda, que está grávida de 5 meses, segue ativa em seus treinos diários na academia. Recentemente, a esposa do cantor sertanejo Zezé Di Camargo mostrou um pouco dos exercícios que tem feito nesta nova fase de sua vida.

Por meio de seus stories no Instagram, Graciele publicou um vídeo onde aparece bastante concentrada realizando elevação pélvica em um banco. No registro, é possível perceber a barriguinha marcando o look justo de ginástica.

"Dia de glúteos. Treinar pra não cair, né, gente, porque o trem está grande", brincou a famosa na legenda da postagem. Momentos depois, ela compartilhou outro vídeo exibindo os batimentos cardíacos da filha, Clara. Confira!