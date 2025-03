Zé Felipe faz declaração para mulheres de sua família e funcionárias; veja

No Dia das Mulheres, Zé Felipe faz homenagem para as mulheres de sua vida; cantor compartilhou fotos de familiares e pessoas que trabalham com ele

No Dia Das Mulheres neste sábado, 08, o cantor Zé Felipe compartilhou uma declaração para as mulheres que convivem com ele. Além de homenagear a esposa, Virginia Fonseca, as filhas, Maria Alice e Maria Flor, a mãe, Poliana Rocha, o artista fez questão de mostrar seu carinho por outras mulheres.

Além delas, o herdeiro do sertanejo Leonardo se declarou para a sogra, Margareth Serrão, para a avó, Eponina Rocha, e suas irmãs, Jéssica Beatriz Costa e Monyque Isabella. As funcionárias, que trabalham e convivem com ele, também tiveram suas fotos postadas na rede social dele.

"Eu sou rodeado por elas! Que honra. Obrigado por serem meu suporte em tudo. Fortes, guerreiras e donas de um coração gigante. Sou grato e extremamente feliz! Minha mãe, esposa, sogra, filhas, avó, irmãs, tantas mulheres que trabalham comigo... e claro, minhas fãs! Amo vocês. Feliz Dia Da Mulher", escreveu ele.

Nos últimos dias, durante a internação de José Leonardo, a mãe de Zé Felipe escreveu um recado para a babá que acompanhou o bebê no hospital ao lado de Virginia. Poliana Rocha então agradeceu à tia Vil pela sua presença.

Veja as fotos das mulheres de Zé Felipe:

Zé Felipe sobre a alta de José Leonardo

O cantor Zé Felipe acompanhou de longe o desafio que a esposa, Virginia Fonseca, passou ao ficar no hospital com o filho caçula, José Leonardo, durante o carnaval. O bebê ficou internado por quatro dias após ser diagnosticado com bronquiolite aguda. Ele recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira, 5, e já está a caminho de casa. Enquanto ele estava no hospital com a mãe, o pai estava viajando pelo Brasil para cumprir a agenda de shows de carnaval.

Agora, Zé Felipe refletiu sobre a importância de ter Virginia em sua vida e o quanto ela é uma ótima mãe para seus filhos. "José teve alta! Estou muito feliz! Deus é bom o tempo todo! Quero agradecer a minha gata, a Virginia, pela mãe que ela é, eu sei o que ela passou com o José internado. Ela não quis externar para não me preocupar mais, porque eu estava aqui trabalhando. Tenho muito orgulho da minha com quem eu casei, da mãe que a Virginia é e dos meus filhos. Se não fosse ela conduzindo toda essa situação, seria muito mais pesado. Meu amor, eu te amo. Você é uma mãe incrível, uma esposa incrível, estamos junto”, disse ele.

Então, ele comentou que ficou tenso ao ficar longe da família neste momento delicado. "Foi muito difícil, mas foi um crescimento também. Desde o primeiro dia que o José internou, a cabeça estava lá com ele. A vontade maluca de estar lá, de resolver, mas eu sei a responsabilidade que eu tenho com meu público, sei que as pessoas, quando acontece um show, andam longe, pegam um carro, fazem compromissos, hotel, gasta dinheiro para ir lá te ver, e eu não podia deixar as pessoas na mão. Fora as pessoas que trabalham comigo e fazem compromisso com o dinheiro que vão ganhar no show, e indiretamente também cada um das famílias das pessoas que trabalham comigo”, afirmou.

E completou: "Só quem é pai e mãe sabe isso que eu estou falando. Se a gente puder, a gente troca de lugar com nossos filhos, em qualquer situação que for. Mas tentei não transparecer meus problemas pessoais no show, porque ninguém tem nada a ver com isso. Dei meu máximo e, no fim, acho que a gente conseguiu fazer isso. Gratidão a Deus que tudo aconteceu da melhor forma, Josézinho está melhor, não deixar de agradecer a minha gata pela forma que ela conduziu tudo. Foi um carnaval de aprendizado e tem certeza que a gente entregou absolutamente bem os shows”.

