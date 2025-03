Virginia comemora alta de José Leonardo e relata momentos no hospital: 'Só queria chorar'

Filho da influenciadora digital Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, o pequeno José Leonardo, de 5 meses, recebeu alta nesta quarta-feira, 5

Filho da influenciadora digital Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, o pequeno José Leonardo, de 5 meses, recebeu alta na manhã desta quarta-feira, 5. A notícia foi compartilhada pela influenciadora, que fez um relato sobre os dias que passou no hospital após o pequeno receber o diagnóstico de bronquiolite.

"Recebeu alta e toda honra e glória a Deus!!!!! Meu pai, eu não sei nem expressar meu sentimento agora, foi a primeira vez desde que virei mãe que tive que passar por isso, quando cheguei no hospital eu só queria chorar, morrer, me via em um beco sem saída e sem saber o que fazer, preocupada, tensa, as coisas fugiram do meu controle e eu ainda não sei lidar com isso (estou na terapia e se Deus quiser logo logo vou conseguir)", iniciou ela.

Que completou: "Até então na minha cabeça ele iria ficar 2 dias internado, com antibiótico na veia e só… quando recebi a noticia de que precisaria de tratamento intensivo, com CNAF e mascara VNI, meu mundo caiu mais uma vez… fizemos de tudo pra melhora do José, eu, tia Vil e todos os profissionais EXCELENTES do Hospital Jutta Pediátrico, eu só tenho agradecer por todo cuidado, atenção, serei eternamente grata por terem cuidado do meu filho como se fossem seus…"

Em seguida, agradeceu a equipe do hospital. "Todos os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, as copeiras, enfim, TODOS, minha eterna gratidão!!! E com certeza MUITA ORAÇÃO, muito pedido pra Deus, acho que Deus já não tava aguentando mais nos ouvir pedindo a mesma coisa, muito obrigada todos vocês que ficaram preocupados e em oração pelo nosso José, estamos saindo do hospital com o coração cheioooo de tudo de bom que o mundo pode oferecer!!!!"

"Sentimento de mais uma batalha vencida, e que batalha….. a pior sensação do mundo é ver quem a gente ama ruim e tudo que eu fiz por você esses dias meu filho, eu faria 1000x mais se precisasse, eu te amo mais que tudo no mundo, saiba que eu estarei SEMPRE ao seu lado!!! E todos esses dias, ele sempre com sorriso no rosto, foram momentos difíceis mas sempre procuramos algo pra rir e se divertir, eu sou muito abençoada, meus filhos são a maior prova disso", encerrou a influenciadora.

Veja a publicação: