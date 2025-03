Poliana Rocha escreve recado para a babá do neto José Leonardo: ‘Gratidão'

Sogra de Virginia e mãe de Zé Felipe, Poliana Rocha fez questão de agradecer pelo carinho da babá do neto enquanto o bebê esteve internado

A empresária Poliana Rocha, que é esposa do cantor Leonardo, surpreendeu ao escrever um recado carinhoso para agradecer pelo carinho da babá do neto José Leonardo, a Tia Vil, durante a internação do bebê, que teve alta nesta quarta-feira, 5. Vil e a mãe do menino, Virginia Fonseca, ficaram com ele no hospital durante os 4 dias internado.

Nas redes sociais, Poliana disse: “Vil, não temos palavras suficientes para expressar nossa gratidão por todo carinho, dedicação e cuidado que você teve com o José durante sua estadia no hospital. Sabemos que não foi fácil, mas seu amor e comprometimento fizeram toda a diferença nesse momento tão delicado! Que Deus abençoe sua vida, retribuindo todo o bem que você fez por nós. Saiba que você tem nossa eterna gratidão e admiração”.

Além disso, ela também fez questão de destacar a força de Virginia no cuidado com o filho. “Sua força e dedicação como mãe são inspiradoras. Seu amor inabalável e cuidado foram essenciais para superar esse momento difícil. Que Deus continue abençoando você e nosso bebê lindo, trazendo saúde e muitas alegrias. Você é uma mãe incrível”, escreveu.

Por fim, Poliana também fez uma oração para agradecer pela saúde do neto. “Senhor, hoje nosso coração transborda de gratidão! Depois de dias de preocupação e orações, nosso neto saiu do hospital, e tudo que podemos fazer é te louvar e agradecer. Obrigado por tua infinita misericórdia, pelo cuidado e pela força que nos sustentou em cada momento difícil. Agradecemos também aos médicos, enfermeiros e todos que foram instrumentos do teu amor nessa jornada. Que a saúde e a alegria estejam sempre na vida do nosso neto, e que nunca nos falte a fé no teu poder. Amém”, escreveu.

Veja o post de Virginia sobre a alta hospitalar do filho:

