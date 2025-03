Graciele Lacerda escolhe look com decote para ir ao primeiro show de Zezé Di Camargo após dar à luz

A influenciadora digital Graciele Lacerda foi pela primeira vez ao show do marido, o cantor Zezé Di Camargo, em São Paulo, após dar à luz Clara

A influenciadora digital Graciele Lacerda foi pela primeira vez ao show do marido, o cantor Zezé Di Camargo, em São Paulo, após dar à luz Clara, de três meses. Nesta quinta-feira, 26, ela compartilhou em suas redes sociais o look que escolheu para a ocasião especial.

Na publicação, ela mostrou que apostou em um conjunto na cor vermelha para curtir o show do marido. "Primeiro show depois da minha princesa. Coração está apertado, mas ela está aqui comigo pelas câmeras", contou ela na legenda da publicação.

Veja o look dela:

Desabafo

Horas antes do show, a influenciadora contou que se desacostumou a se arrumar para eventos, já que tem saído pouco de casa e deixou de acompanhar o amado em suas apresentações, como fazia anteriormente. "Desde dezembro, antes da Clara nascer, que eu não vou ao show, não me arrumo, não faço maquiagem e nem cabelo. Tem quatro meses que eu não sei o que é me arrumar para ir a um show", disse.

Ela contou ainda que precisou se medicar por ter que deixar a filha em casa."Estou tão tensa que vou ao show e a Clara vai ficar e não vou passar por esse processo de dar banho e fazer ela dormir, que estou sofrendo. Estou tensa. Tive que tomar até remédio de dor de cabeça porque começou a me dar dor de cabeça de tão tensa que estou. Mas vamos lá porque a gente também tem que sair, acompanhar o marido e curtir um pouco. Não sei o que é isso desde que a Clara nasceu. Confesso que é muito difícil. Não quero nem pensar, Vou tomar banho, me arrumar e ir embora", complementou.

Graciele Lacerda se arruma para show de Zezé Di Camargo nesta quarta-feira, 26 pic.twitter.com/otbxYHdioH — CARAS Brasil (@carasbrasil) March 26, 2025