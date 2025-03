Viviane Araújo ganha declaração especial do marido em aniversário de 50 anos

Marido de Viviane Araújo, Guilherme Militão resgatou uma foto antiga do casal em celebração aos 50 anos da atriz: 'Luz que faz iluminar'

Dia de festa na casa de Viviane Araújo! A atriz, que completa 50 anos de vida nesta terça-feira, 25, iniciou o dia com uma bela declaração de amor do marido, Guilherme Militão, que publicou uma homenagem especial à aniversariante nas redes sociais.

Em celebração a data, Guilherme resgatou uma foto antiga do casal e destacou o quanto ama a esposa. O clique compartilhado pelo marido de Vivi Araújo foi registrado durante a primeira viagem dos dois em um Réveillon.

"Feliz aniversário, meu amor. Sabe que não sou bom com palavras, mas queria dizer que você tem uma luz que faz iluminar todos que estão do seu lado, é diferente ter você por perto, não tem como explicar, sensação de paz e amor. Obrigado por ser essa mulher incrível e uma mãe maior ainda. Eu te amo! Foto da nossa 1ª viagem e 1° Ano Novo", escreveu ele na legenda.

Vale lembrar que Viviane Araújo e Guilherme Militão oficializaram a união no civil em maio de 2021. O casal subiu ao altar no religioso em setembro do mesmo ano. Juntos, eles são pais do pequeno Joaquim, de 2 anos de vida.

Guilherme Militão resgata foto antiga ao lado de Viviane Araújo - Foto: Reprodução / Instagram

Filho de Viviane Araújo já reconhece amor da mãe pelo Carnaval

Considerada por muitos a rainha das rainhas, Viviane Araújo se derrete ao falar do filho, o pequeno Joaquim, fruto de seu casamento com Guilherme Militão. No ar na novela Volta por Cima, da TV Globo, na pele da dondoca e ciumenta Rosana, a famosa revela como o seu herdeiro reage à sua agenda de compromissos profissionais, demonstrando que já entende o amor que sua mãe tem pelo Carnaval.

"Meu filho é um barato. Eu falo assim: Mamãe vai trabalhar, tá?. Aí ele diz: 'Mamãe vai sambar', na cabeça dele. Aí, ele fica lá, dá os pulinhos dele. É um barato. (risos)", contou a atriz, durante evento no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, promovido pelo camarote Allegria da Marquês de Sapucaí, com a presença da CARAS Brasil; confira mais detalhes!

