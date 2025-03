Juliana Paes chega aos 46 e reflete: 'A cada etapa da vida, temos que nos despedir da anterior'

Aniversariante do dia, Juliana Paes conta, em entrevista à CARAS Brasil, como pretende comemorar seu novo ciclo e comenta sobre cuidados com o corpo

"Você não precisa ficar querendo ter o mesmo corpo de quando você tinha 20 anos. Eu nunca nem tentei". A frase é de Juliana Paes (46) que celebra mais um ciclo de sua vida nesta quarta-feira, 26, e, cada vez mais, entende os reflexos da passagem do tempo no físico e na mente.

Dona de personagens marcantes, Juliana Paes afirma ter percebido que, buscando saúde para seu corpo, tem conquistado também saúde mental . Para ela, o primeiro impacto de mudanças no corpo veio com a maternidade e suas duas gestações, de Pedro (14) e Antônio (11), frutos do casamento com o empresário Carlos Eduardo Baptista (47).

Mesmo com as mudanças, a atriz conta que, com o passar do tempo, também chega a maturidade para entender os ciclos da vida, e entender a importância de unir as saúdes física e mental. "Vamos amadurecendo e entendemos que a cada etapa da vida, temos que nos despedir da anterior."

Leia também: Juliana Paes sobre primeiro Natal sem o pai: 'Será difícil, mas a vida é esse perde e ganha'

É com esse objetivo que ela passou a fazer o tratamento com o Radiesse, um bioestimulador de colágeno à base de hidroxiapatita de cálcio, da Merz Aesthetics. A artista diz que, alinhado com a atividade física, o procedimento a ajuda a cuidar da flacidez da pele, um ponto que quis trabalhar, e também reforça a ideia de uma medicina que realmente cuide do corpo, e não o transforme.

"Cuidar da pele é diferente de atender a padrões impostos. Quanto mais comparação, mais queremos entrar no mesmo lugar... Quero ter o nariz da fulana, a boca da ciclana, o queixo do beltrano. Quando você olha, todo mundo está um pouco padronizado", diz. "Mas, se todo mundo estiver mais preocupado em cuidar dos pontos de sustentação da pele, tudo isso vai manter suas características naturais."

Quanto ao seu aniversário, Juliana afirma ser uma pessoa que não gosta de grandes comemorações. Ela pretende passar o dia em família, como costuma fazer anualmente, reunida com poucas pessoas. "É como eu gosto de estar, não gosto de ficar inventando muito."

"Cada ano que passa eu quero menos comemorar, mas as pessoas não deixam. É passar em branco. E aí é sempre minha família, meus filhos, os amigos mais próximos. Dentro da minha casa, sem grandes festas. Eu nunca fui aquela pessoa que precisa fazer uma grande comemoração de aniversário", completa a artista.

Leia mais em: Juliana Paes confessa que Pedaço de Mim mexeu com ela: 'Tentei colocar na Liana'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE JULIANA PAES EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: